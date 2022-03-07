CHP'de yeni rezillik: CHP'li Başkan karısını aldatıp metresini silahla tehdit etti!

Evli ve 2 çocuk babası Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin (66) kendisinden 31 yaş küçük Reyhan Hayırlıoğlu ile yaşadığı yasak aşk skandalı, uyguladığı şşiddet ve silah tehdidi ile ortaya çıktı. Geçen yıl yaşanan olayda belediyeye ait Soğuksu Sosyal Tesisleri'nde Çebi tarafından zorla alıkonulduğunu iddia ederek, gördüğü şiddeti sosyal medyadan anlatan Reyhan Hayırlıoğlu, Çebi tarafındarn darp edildiğini ve silahla tehdit edildiğini anlatmıştı.

Olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, Çebi ile Reyhan Hayırlıoğlu'nun bir süredir aşk yaşadıkları iddia edildi. Çebi'nin, Reyhan H. ile toplamda 7 bin 475 kez telefon görüşmesi yaptığı ve son yaptıkları telefon görüşmesinin bir saate yakın sürdüğü belirlendi.

Olay

Küçükçekmece Belediyesi, geçtiğimiz yıl Küçükçekmece'de bulunan bir parkta 'PKK sembollerinin kullanıldığı' iddiaları ile gündeme gelen ve başkan yardımcısının görevden alınmasına sebep olan skandaldan sonra yeni bir iddia ile gündeme geldi. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'den şiddet gördüğünü iddia eden Reyhan Hayırlıoğlu, yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Çebi'den şiddet gördüğünü sosyal medya hesabından paylaşan Hayırlıoğlu, "Ben ölmek istemiyorum. Daha fazla şiddet ve tehdide maruz kalmak istemiyorum" diyerek destek talebinde bulundu.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin daveti üzerine gittiği Soğuksu Sosyal Tesisleri'nde zorla bir odada alıkonularak darp edildiğini söyleyen Hayırlıoğlu yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"O gün orada bulunan müşteriler de bana yapılan zor balığın büyük bölümüne şahit olup yardım çığlıklarını duymuşlardır. Hatta Kemal Çebi ve etrafındaki koruması ve şoförü ve yanında bulunan eski sevgilisinin kız kardeşi ile birlikte beni kapatıp gördükleri odanın penceresinden bağırarak yardım istemem üzerine orada bulunan birkaç kadın polise haber vermiştir.

Bu esnada Kemal Çebi koruması Mustafa beye seslenerek 'Mustafa arabadan silahımı getir' dediyse de şans eseri silah getirilene kadar polis memurlarının olay yerine gelmesi sonucu kurtarıldım.

Şikayetim üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2021/51405 sayılı dosya numarası ile belediye başkanı Kemal Çebi hakkında soruşturma başlatılmış olup yasal süreç devam etmektedir. Özellikle kamera görüntüleri başta olmak üzere bir kısmı karartılsa da delilleri ve darp raporu soruşturma dosyasında mevcuttur."

Çebi'nin, "Ben buranın Cumhurbaşkanıyım, herkesi satın alırım, yarım bıraktığım işi tamamlarım" dediğini öne süren Hayırlıoğlu, "Çebi, beni tehdit etmeye ve psikolojik şiddet uygulamaya devam etmekte. Ne yazık ki yargı sistemimiz beni koruyucu şiddeti önleyici tedbirler alamamaktadır. Aksine şiddet mağduru ben olmama rağmen Kemal Çebi haksız gerçek olmayan iddia ve iftiralarla benim hakkımda uzaklaştırma kararları aldırmıştır.

Tüm bunlar yetmezmiş gibi çeşitli insanlar aracılığıyla tarafıma hakaret dolu mesajlar atılmakta, hakkımda asılsız iftiralar yayılmakta. Gerek mesleki, gerek özel yaşantımda itibarım zedelenmeye çalışılmakta ve kişilik haklarıma alenen saldırılmaktadır. Ben ölmek istemiyorum. Daha fazla şiddet ve tehdide maruz kalmak istemiyorum. Uzayan yargı sürecinde aldığım tüm teklifleri, üzerime atılan haksız ve çirkin iftiralara rağmen sosyal medyanın gücüne ve hassasiyetinizi inanıyor sizlerden bana destek olmanızı bekliyorum" ifadelerine yer verdi.

Olayın hiçbir siyasi boyutunun olmadığını özellikle belirten ve hukuki sürecin devam ettiğini kaydeden Hayırlıoğlu, "Şahıs kim olursa olsun şiddet şiddettir. Kadına şiddetin üstü örtülmemelidir. Karşımdaki kişinin makamından korkmuyorum. Sizler de korkmayın, lütfen sesimi duyun duyurun, bana yardım edin. Gerekli açıklamaları devam eden hukuki süreç aşamasında ve avukatım paylaşacağız. Ben bu davanın takipçisiyim sizde takipçisi olun. Adalette güç gösterisine son verelim. Kadına şiddete dur deyin" dedi.

Hayırlıoğlu'nun şikayeti üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kemal Çebi hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Sabah