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CHP'yi korku sardı! "Belediyeleri kaybedebiliriz"

Kurultay krizinin yaşandığı CHP'de yerel seçimde mevcut belediyeleri dahi kaybetme olasılıkları konuşulmaya başlandı.

10 Ağustos 2018 Cuma 08:49
CHP'yi korku sardı! "Belediyeleri kaybedebiliriz"

Sürecin uzamaması için dün açıklanması beklenen MYK’yi Kemal Kılıçdaoğlu’nun bugün yazılı bir açıklamayla ilan edeceği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu ’nun yeni MYK’da parti içi tansiyonu düşürmek için "denge" gözeteceği, bu nedenle seçimli olağanüstü kurultay için imza verenlere de yer vererek o kanatta bir kırılma yaratılabileceği belirtiliyor. Kısa süre kalan seçimler nedeniyle yerel yönetimlerde başarı kazandıracak, örgütten gelen isimlere yer verilmesi de gündemde. 17 olan genel başkan yardımcılığı sayısının 12’ye düşürülmesinin planlandığı belirtilirken, yerel seçimlerde belediye başkanlığı isteyenlerin, yeni MYK’da olmayacağı konuşuluyor.

Kulislerde yeni MYK’de görev verilebilecek isimler arasında, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı için Oğuz Kaan Salıcı’nın adı öne çıkıyor. Hukuk İşleri için Haluk Pekşen, Eğitim Politikaları için Yıldırım Kaya isimleri dillendirilirken, Yüksel Taşkın, Yunus Emre, Gökhan Zeybek, Orhan Sarıbal yeni MYK’de adı geçenler arasında. Bülent Tezcan’ın alanının değiştirilip kendisinin kalabileceği ifade edilirken, Gamze Akkuş İlgezdi, Faik Öztrak, Ünal Çeviköz gibi mevcut MYK’de yer alan isimlerin yeni MYK’de da olabileceği belirtiliyor.

YEREL SEÇİMLER ZORDA

Cumhuriyet'in haberine göre; İsimler netleşmese de kulislerde yeni MYK’yi oldukça zor bir dönemin beklediğinin altı çiziliyor. Parti içi tartışmalarla seçim değerlendirilmesi dahi yapılamayan ve yerel seçimlere odaklanamayan CHP’de yerel seçim senaryoları iç açıcı değil. Kulislerde parti içi karışıklığın ancak Ankara veya İstanbul gibi birçok büyükşehrin alınması durumunda bitebileceği belirtilirken, mevcut belediyeleri dahi kaybetme olasılıkları dillendiriliyor. Bu karanlık tablonun en büyük nedeni olarak da, 24 Haziran için umudu yükseltilen seçmene beklediğinin verilmediği gibi, seçim sonrası sürecin de kötü yönetilmiş olması gösteriliyor. CHP seçmenin partiye olan güvenini yitirdiği konuşuluyor.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 08:49
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. chp
  4. belediye
  5. Kemal Kılıçdaoğlu

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