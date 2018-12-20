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CHP'de yeni adaylar yeni yıla kaldı

Toplam 531 belediye başkan adayının belirlendiği CHP'de, İzmir ve Mersin'in de aralarında bulunduğu birçok belediye başkan adayının 4 Ocak'ta gerçekleştirilecek PM toplantısında açıklanması bekleniyor

20 Aralık 2018 Perşembe 12:43
CHP'de yeni adaylar yeni yıla kaldı

ANKARA (AA) - CHP'de, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için toplam 531 belediye başkan adayının belirlenmesinin ardından, İzmir ve Mersin'in de aralarında bulunduğu birçok belediye başkan adayının 4 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek Parti Meclisi (PM) toplantısında açıklanması bekleniyor.

AA muhabirinin aldığı bilgilere göre, CHP'nin yerel seçimlere dönük aday belirleme çalışmaları sürüyor.

Parti, 12'si büyükşehir 24'ü de il belediye başkan adayı olmak üzere, bugüne kadar 4 ayrı PM toplantısında 531 adayını kamuoyuna açıkladı.

CHP'de yeni adayların belirleneceği PM toplantısı ise yeni yıla bırakıldı.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 4 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek PM ile partinin adaylarının önemli kısmının tamamlanması bekleniyor.

- İzmir ve Mersin belirlenecek

Bugüne kadar 12 büyükşehir belediye başkanı adayını açıklayan CHP, İYİ Parti ile yapılan ittifak kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın'ı geri çekeceğini belirtmişti.

İYİ Parti ile yapılan iş birliği sonrasında 18 Aralık Salı günü gerçekleştirilen PM'de, CHP adaylarının destekleneceği Ankara, İstanbul, Antalya ve Adana'nın büyükşehir belediye başkan adayları belirlenmişti.

Partide merak konusu olan Mersin ve İzmir büyükşehir belediye başkan adayları ise bir sonraki PM'ye bırakılmıştı.

Buna göre CHP'nin, 4 Ocak'ta gerçekleştirilecek PM'de İzmir ve Mersin için büyükşehir belediye başkan adaylarını da kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

- Saadet Partisi ile görüşmeler sürüyor

İYİ Parti ile büyükşehir ve il düzeyinde görüşmeler yapan CHP'nin, bu iş birliğini büyük ilçelerde de sürdürmesi bekleniyor. Yine Oğuz Kaan Salıcı ve Koray Aydın arasında süren temaslarda özellikle İstanbul ve Ankara başta olmak üzere, nüfusu fazla olan ilçelerde güçlü partinin adayının desteklenmesi yönünde karar alınması öngörülüyor.

Öte yandan, CHP ile Saadet Partisi arasındaki dirsek teması adaylar bağlamında sürüyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 12:43
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