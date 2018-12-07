CHP'li eski meclis üyesi AK Parti'ye katıldı

Beyoğlu Belediyesi'nin eski CHP'li meclis üyesi Zabit Akbaş, AK Parti'ye geçme kararı aldı.

Beyoğlu Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2014 yerel seçimlerinde Beyoğlu Belediyesi CHP meclis üyesi seçilen ve 2 yıl önce istifa edip çalışmalarını bağımsız olarak sürdüren Akbaş, düzenlenen törenle AK Parti üyesi oldu.

Rozetini başkan taktı

Rozet takma töreninde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti'nin kimliğini bütün Türkiye'nin renklerinden alan bir parti olduğunu söyledi.

Toplumun bütün kesimlerini kucakladıklarını vurgulayan Demircan, şunları kaydetti:

''AK Parti hareketi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir iyilik hareketidir. Sadece Türkiye için değil, dünya için, bölgemiz için, coğrafyamız için. Bu yaklaşımın bir ürünü olarak Zabit ağabey yanımızda. Zabit ağabeyin, AK Parti'ye gelmiş olması, buradaki iyilik hareketinin bir zaferidir. Önümüzdeki 31 Mart seçimleri, yine kıymetli ve önemli bir seçim. Herkesi kucaklamaya, herkese hizmet etmeye yetecek kadar büyük bir kalbimiz var. Belki bir kişi ama önemli olan gelip bize katılmış olması. Bunu, 31 Mart seçimlerinin, Beyoğlu'ndan başlayarak bütün Türkiye'de iyi neticeler vereceğinin habercisi olarak görüyorum."

'Hayırlı bir iş'

AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş ise hayırlı bir iş için bir araya geldiklerini ifade ederek, ''Bölgemizde, ilçede de etkisini gösterecektir. Özellikle Zabit Bey'in sevenleri tarafından partimize olan teveccüh artacaktır. Kendisi yaşam tarzıyla örnek olmuş birisi. Kendi tabiriyle de 30 senelik CHP'li. Demek ki Beyoğlu'nda AK Parti'nin hizmetlerini, belediyemizin hizmetleri, parti politikalarımızı, çalışmalarımızı, faaliyetlerimizi, uzun süredir izlemiş takip etmiş ve 30 senelik tercihini bir kez daha sorgulayarak artık partimize katılmaya karar vermiş.'' açıklamasında bulundu.

AK Parti'ye geçen Zahit Akbaş da 2 sene önce CHP'den istifa ederek yoluna bağımsız devam ettiğini söyledi.

Akbaş, AK Parti'nin çalışmalarını izlediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ahmet Misbah Demircan başkanımız, Beyoğlu'nda eksik hiçbir şey bırakmadı. Aynı şekilde, iktidarda olsun birçok yenilikler var. İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Eskiden ruhsat almak için 40 yere başvuruyorduk, şimdi her şey hazır. Yenilikler çok. Eksilik de var ama faydalı şeyler çoğunlukla olunca mecbur takdir ediyorsun. Benim de takdirim budur. Düşündüm, taşındım ailemle birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi'ne üye olmaya karar verdim. Sayın ilçe başkanım ve belediye başkanıma teşekkür ediyorum bizleri kabul ettiği için."