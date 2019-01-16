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CHP Mardin İl Başkan Yardımcısı ve Nusaybin ilçe yönetimi istifa etti

CHP Mardin İl Başkan Yardımcısı Berat Talayhan ile Nusaybin ilçe yönetimi üyelerinin partiden istifa ettikleri öğrenildi.

16 Ocak 2019 Çarşamba 11:04
CHP Mardin İl Başkan Yardımcısı ve Nusaybin ilçe yönetimi istifa etti

Seçimlerden önce istifalarla sarsılan CHP'de yaprak dökümü devam ediyor. CHP Mardin İl Başkan Yardımcısı Berat Talayhan ile Nusaybin ilçe yönetimi üyeleri partiden istifa etti.

CHP Nusaybin ilçe binasında açıklama yapan İl Başkan Yardımcısı Talayhan, kendisi, CHP'den milletvekili adayı olan ağabeyi Abdulkadir Talayhan ile Nusaybin ilçe yönetiminin partiden istifa ettiklerini söyledi.

"Destek alamadık"

Bugüne kadar görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını ifade eden Talayhan, "Ama İl Başkanı başta olmak üzere bulunduğumuz duruma dair teşkilattan hiçbir destek alamadık. Yolumuz Atatürk yoludur. Bu hiçbir zaman şaşmaz ancak bu koşullarda CHP'deki pozisyonumuzdan ve partiden istifa ediyoruz." diye konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 11:04
  1. Mardin
  2. CHP
  3. Nusaybin
  4. Berat Talayhan
  5. Nusaybin ilçe yönetimi
  6. istifa

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  • NASİHATCINASİHATCI25 dk önce
    ALLAH DAHA BETER ETSİN.

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