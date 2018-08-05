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CHP'de süre yarın doluyor! Gözler Bay Kemal'de

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu muhaliflerinin, "Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında topladıkları ve genel merkeze teslim ettikleri imzalara yeni belge eklemede tanınan süre yarın saat 17.30'da dolacak.

05 Ağustos 2018 Pazar 15:20
CHP'de süre yarın doluyor! Gözler Bay Kemal'de

CHP'de 24 Haziran seçimlerinin ardından başlayan "başarı" tartışmaları sonrası bazı kurultay delegelerinin olağanüstü kurultay talebiyle toplayıp perşembe günü genel merkeze teslim ettiği imzalarla ilgili yeni bir aşamaya geçiliyor.

Yazı işleri birimine teslim edilen imzalar, avukatlar eşliğinde incelenmeye devam ederken, tüzük gereği delegelerin belgelerini ulaştırması için tanınan bir haftalık süre yarın 17.00'de dolacak.

Bu süreye kadar yeni imza verilmesi veya imzanın çekilmesi söz konusu değil. Bu süre noter kanalıyla imza veren ancak belgesini ulaştırmayan için önemli. Ancak alınan bilgiye göre, genel merkezin açıkladığı rakamı değiştirecek bir belge sayısının ulaştırılmadığı belirtiliyor.

MUHALİFLERİN GÖZÜ GENEL MERKEZ'DE

Öte yandan, olağanüstü kurultay için imza toplayan delegeler, yarın süre bitimi sonrası Genel Merkez'in yapacağı açıklamaya göre hareket edecek. Delege sözcüleri, Genel Merkez'den öncekinden farklı bir açıklama beklemediklerini söyleseler de "Sonucu görmeden bir değerlendirme doğru olmaz." ifadesini kullanıyor.

İmzaları değerlendirme sürecindeki Genel Merkez yetkililerinin ise yarın sürenin dolacağı 17.00'de ya da salı günü bir açıklama yapması bekleniyor.

ERKEK'İN AÇIKLAMALARI TARTIŞMALARI ALEVLENDİRDİ

CHP'nin toplam 1242 kurultay delegesi bulunuyor. Seçimli olağanüstü kurultay toplanabilmesi için salt çoğunluk olan 622 delege imzası gerekiyor.

"Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında imza toplayan delegeler, kurultay için gerekli olan 622 sayısına ulaştıklarını açıklasalar da Genel Merkez yöneticileri ise ilk incelemelere göre yeterli sayının olmadığını duyurdu.

Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in, verdiği imzaları geri çeken delege sayısı düşülmeden bile rakamın 605 olduğunu duyurması partideki tartışmaların dozunu yükseltti.

CHP'de, kurultay toplanmasa dahi bu tartışmaların dinmesi beklenmiyor.

 

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 15:20
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YORUM YAZ

  • ssseeessseee22 dk önce
    INCE YI FAZLA SISIRMEYIN O KK DAN DAHA KÖTÜ BALONUN TEKI HDP CHP NIN ITMESIYLE MECLISE GIRDI HDP NIN OYLARIYLA &30 lara ULASTI INCE NIN OYU %25 i gecmez ADAM IN KÖYÜNDEN KENDINE OY CIKMIYOR
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