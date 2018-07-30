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CHP’de son dakika kongre için imzalar toplandı mı?

CHP’de seçimli kurultay için toplanan imzalar için bugün son gün. CHP’nin kongreye gitmesi için imza toplayan Muharrem İnce taraftarları parti kongreye götürmek için 625 delegenin imzasını bugün saat 17:30’a kadar Genel Merkez’e teslim etmek zorunda. Muharrem İnce’den son dakika açıklama da geldi. İşte CHP’deki kongre ile ilgili son durum.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:41
CHP’de son dakika kongre için imzalar toplandı mı?

CHP’de seçimli kurultay için toplanan imzalar için bugün son gün. CHP’nin kongreye gitmesi için imza toplayan Muharrem İnce taraftarları parti kongreye götürmek için 625 delegenin imzasını bugün saat 17:30’a kadar Genel Merkez’e teslim etmek zorunda. Muharrem İnce’den son dakika açıklama da geldi. İşte CHP’deki kongre ile ilgili son durum.

CHP'de kongre kazanı kaynamaya devam ediyor. CHP Genel Başkanı'nın koltuğunu bırakmasını isteyen muhalifler kurultayın toplanması için yeterli imza sayısı olan 625 imzanın toplandığını açıklamıştı. Muhaliflerin delegelerden topladığı imzaları bugün saat 17;30'a kadar CHP Genel Merkezi'ne teslim etmeleri gerekmektedir. CHP'de konge için imzaların toplanıp toplanmadığı merak konusu olurken, Kemel Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna aday olan Muharrem İnce'den son dakika açıklama geldi. Muharrem İnce şunları söyledi: 51 gün yeterli bir süre değil. Daha uzun bir sürede yapmak lazım, örgütü hazırlamak lazım. Kendinin hazırlanması lazım insanın. Ve önümüzdeki dönemde genel başkan olursam üyelerin önüne sandık koyacağımı, STK'ların oy kullanacağını, baroların, odaların, başka siyasi partilerin üyelerinin oy kullanacağı bir ön seçimle cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi; burada kendim de aday adayı olacağım. Ama seçimi kazanmazsam partiyi hemen olağanüstü kurultaya götüreceğimi taahhüt ettim. Yani koltuk derdinde değilim, Türkiye derdindeyim. "Seçime 50 gün kalınca gel adayımız ol" deyince olmuyor bu.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:41
  1. muharrem ince chp
  2. chp kongre
  3. Kemal Kılıçdaroğlu

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