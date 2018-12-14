CHP'de sıcak gelişme! PM tarihi öne çekildi

CHP Parti Meclisi (PM), yerel seçim gündemi ile 18 Aralık Salı günü toplanacak.



Daha önce 24 Aralık'ta toplanacağı belirtilen CHP PM'nin, İYİ Parti ile ittifak görüşmelerinin olumlu sonuçlanması nedeniyle 18 Aralık Salı gününe alındığı açıklandı.

Masada, ittifak ve İstanbul adayı olacak

PM'de İYİ Parti ile yapılan yerel seçim ittifak metninin yanı sıra CHP'nin İstanbul adayının da görüşülmesi bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün İstanbul'da adı büyükşehir belediye başkanlığı için konuşulan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 1,5 saat süren bir görüşme gerçekleştirmişti.

CHP'de şimdiye kadar 464 belediye başkan adayı netleşti. Açıklanan adaylardan 8'i büyükşehir 20'si de il belediye başkan adayıydı.

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