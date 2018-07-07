0553 313 94 23

CHP'de seçimli kurultay için ne kadar imza gerekiyor

24 Haziran seçimleri sonrası CHP’de kazan bir kez daha kaynamaya başladı. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce seçimlerde partisinden 10 puan fazla oy almasıyla CHP Genel Başkanlığı için harekete geçti. CHP yönetimi kurultay yok derken, İnce kanadı ise seçimli kurultay için delegelerden imza toplamaya başladığı iddia edildi. Muharrem İnce CHP’yi seçimli kurultaya götürmesi için 630 delegenin imzanı alması şart.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 16:56
CHP'de seçimli kurultay için ne kadar imza gerekiyor

24 Haziran seçimleri sonrası CHP’de kazan bir kez daha kaynamaya başladı. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce seçimlerde partisinden 10 puan fazla oy almasıyla CHP Genel Başkanlığı için harekete geçti. CHP yönetimi kurultay yok derken, İnce kanadı ise seçimli kurultay için delegelerden imza toplamaya başladı. Peki Muharrem İnce kurultay için yeterli imzayı toplayabilecek mi?

CHP'DE KILIÇLAR ÇEKİLDİ

24 Haziran seçimleri sonrası en hareketli partili CHP oldu. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce sandıklardan % 30.2 ile çıkarken, CHP ise % 22’lerde kaldı. Seçimler bitti ancak CHP’de kazan kaynamaya devam ediyor. Zira geçtiğimiz günlerde Muharrem İnce, CHP Genel Başkanlık koltuğuna resmen aday olduğunu açıklamış, Kemal Kılıçdaroğlu’na da bu teklifi sunmuştu. Anca Muharrem İnce’nin Genel Başkanlık koltuğunu bana bırak, partinin onursal genel başkanı ol dediği Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, genel başkanlık koltuğunu bırakmamakla direnirken, olağanüstü kurultayın da zamanında olacağını açıkladı. Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu ve ekibinin kurultay yok açıklamasından sonra ise Muharrem İnce tarafı ise seçimli kurultay için harekete geçmeye hazırlanıyor.

MUHARREM İNCE SEÇİMLİ KURULTAY İÇİN 630 İMZAYI TOPLAMALI

CHP parti tüzüğüne göre imza sürecinin 15 gün içinde tamamlaması gerekiyor. Yani 9 Temmuz'da ilk imza alınırsa 23 Temmuz'da imza toplama işleminin tamamlanıp Genel Merkez'e iletilmesi gerekiyor. Gerekli imzaların toplanması durumunda ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiyi en geç 45 gün içinde olağanüstü kurultaya götürmesi şart. CHP'nin 1260 civarında delegesi bulunuyor. Muharrem İnce CHP’yi seçimli kurultaya götürmesi için 630 imza bulması şart. Muharrem İnce'nin yakın ekibi, şu ana kadar 600'e yakın delegenin İnce'ye destek verdiğini, gerekli resmi imzaların da kısa sürede içinde toplanacağını açıkladı.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 16:56
  1. Kurultay için kaç delegenin imzası gerekiyor?
  2. Son dakika chp
  3. CHP'de olağanüstü kurultay için kaç imza gerekiyor
  4. muharrem ince
  5. kemal kılıçdaroğlu
  6. chp seçimli kurultay

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsveçli aktivist: Filistin'e girişimi engellemelerinin nedeni...
    1. İsveçli aktivist: Filistin'e girişimi..
    2. CHP'li vekil 4. seferde yemin edebildi
    3. Trump açık açık tehdit etti: 7 yıl..
    4. Cumhuriyet tarihi boyunca yerli..
    5. Bakan Kaya'dan nafakazedeleri..
    6. Kuzey Kore'den ABD'ye çok sert tepki
    7. TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz..
    8. Afganistan'da kaymakama bombalı saldırı!
    9. Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması:..
    10. Bilecik'te makilik alanda yangın!
    11. CHP'de disipline sevk edilen Gürsel..
    12. Trabzon Havalimanı'nda yolcu sayısı..
    13. 18. yüzyıl İngiltere’sinde ebeveynlik..
    14. Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar da..
    15. Sadakataşı’ndan Suriyelilere gıda..
    16. Suriye'de korkunç katliam! 2 bin 257..
    17. ABD'li eski elçi ve CHP'liden Türkiye..
    18. Kalleş saldırıyı terör örgütü PKK..
    19. CHP'de seçimli olağanüstü kurultay..
    20. Kaçaklar Mısır tarlasında yakalandı!
    Kendi ürettiği kurşun geçirmez yelek sonu oldu
    Kendi ürettiği kurşun geçirmez yelek sonu oldu
    Erdoğan'ın yemin merasimi için Murat Bardakçı'dan bomba teklif!
    Erdoğan'ın yemin merasimi için Murat Bardakçı'dan bomba teklif!
    Tam 466 asker kaçtı! İçlerinde generaller de var...
    Tam 466 asker kaçtı! İçlerinde generaller de var...
    İnfazların altından bakın ne çıktı! PKK'lılar meğer...
    İnfazların altından bakın ne çıktı! PKK'lılar meğer...
    Ekonomik savaş başladı! Güney Kore'den flaş İran kararı
    Ekonomik savaş başladı! Güney Kore'den flaş İran kararı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    En borçlu ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada
    En borçlu ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada
    Destici: Öküz öldü ortaklık bozuldu
    Destici: Öküz öldü ortaklık bozuldu