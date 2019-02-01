"CHP'de seçimlerden sonra bir grizu patlaması yaşanacak"

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Karakülçe, partilerine başta CHP olmak üzere çeşitli siyasi partilerden belediye başkan adaylığı için birçok ismin katıldığını belirterek, "Toplum, CHP'ye uzun yıllardır müthiş bir kredi verdi. Seçimlerde beklenen sonuç alınmazsa krediyi keser, CHP yönetimi orada kalamaz." dedi.

Karakülçe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DSP yönetimi olarak 81 il ve 400'e yakın ilçede belediye başkan adayı belirlemek için hassas bir çalışma yaptıklarını aktardı.

CHP'nin belediye başkan adayı belirleme sürecinde birçok hatalar yaptığını savunan Karakülçe, "İnsanları sahalarda aylarca koşturtacaksınız, aday adaylıklar için teşvik edeceksiniz, sonra birtakım oylamalarda bir gecenin şokunu yaşatıp 'siz aday değilsiniz' diyeceksiniz. Bu, kabul edilebilir şey değil. CHP'nin kurumsal kimliğini yerine getirememesi sahada aday adayı profilinde mağdur yaratmaktadır. CHP yönetiminin ortaya çıkardığı mağduriyeti biz bu kadar yaratamazdık. Doğru noktanın partimiz olduğu anlaşılması üzerine katılım sürmektedir." ifadesini kullandı.

Karakülçe, İstanbul, İzmir, Mersin, Adana, Konya, Manisa ve Kahramanmaraş gibi büyükşehirlerin yanı sıra birçok kentte partilerine teveccühün olduğunu, eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün tekrar yuvaya dönüp, yeniden belediye başkan adayı yapıldığını hatırlattı.

- "CHP yönetimi bir mirasyedi gibi"

CHP'nin ciddi bir kırılmanın eşiğinde bulunduğunu, bunu kendilerine gelen belediye başkan adayı olan isimlerin aktardığını açıklayan Karakülçe, şunları kaydetti:

"Kendilerini 'Atatürk'ün partisi ve mirasçısı' olarak adlandıran bu arkadaşlar tam bir mirasyedi gibi. CHP'de bu kötü yönetim yüzünden insanların mağdur edilmesi üzerinden orada ciddi bir enerji birikimi var. Tabiri caizse grizu patlaması yaşanacak. Bunun seçimlerden sonraki süreçte daha canlı yaşanacağı görülmektedir. Toplum, CHP'ye uzun yıllardır müthiş bir kredi verdi. Seçimlerde beklenen sonuç alınmazsa bu krediyi keser, CHP yönetimi orada kalamaz. Partimize daha da büyük bir katılımlar olacak, 2023 yılındaki ana adres DSP olarak görülmektedir."

- "Millet İttifakı tam bir hayal"

Millet İttifakı'nı da eleştiren Karakülçe, "Bu ittifak, CHP özelinde solda bir bütünleşme yaratmak yerine sağ partileri sağdan kaynaklanan değerlerin yüceltmesi manasında bizler tarafından tam bir hayal kırıklığı ve toplumda da çok bir karşılığı olmadığı verilen tepkilerden görülmektedir." diye konuştu.

- "CHP sağa kayıyor"

Karakülçe, CHP'de sağ görüşün her geçen gün daha çok hakim olduğunu belirterek, "O kanatta büyümeye çalışması o tür algıları doğuruyor ama sağın değerlerini sahiplenip, sağdan daha fazla sağcı olmak açıkçası kendini sol olarak ifade eden bir partinin çok da toplum tarafından karşılık göreceği bir durum değil. Maalesef, son dönemde CHP Merkez Yönetimi, tabanının tam tersine bu tür anlaşılmaz politikaları gündemde tutarak, bu tür anlaşılmaz politikacıları da partilerine ama transfer ama katılım yoluyla alarak onları Meclisle onurlandırarak, anlaşılmaz bir kargaşa yaratmakta. CHP'nin daha çok sağ tandanslı (eğilimli) politikalar oluşturduğu ve maalesef sağa kaydığı görülmektedir. Bu da seçmen tabanında ciddi bir karamsarlık ve akıl karışıklığına neden olmakta. Bunun doğru okunması gerektiğini düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.



