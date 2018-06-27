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İstifa sesleri Kılıçdaroğlu'nu harekete geçirdi! Parti Meclis'ini topluyor

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzasıylaolağanüstü toplantıya çağrıldı.CHP PM, 28 Haziran Perşembe günü saat 14:00'de Ankara Genel Merkezi'nde disiplin gündemiyle olağanüstü toplanacak.

27 Haziran 2018 Çarşamba 08:00
İstifa sesleri Kılıçdaroğlu'nu harekete geçirdi! Parti Meclis'ini topluyor

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere Parti Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırdığı öğrenildi. PM toplantısının tek gündemi ise disiplin dosyalarını görüşmek olacak. CHP Tüzüğü'ne göre Parti Meclisi; kendi üyelerinin, Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin, büyükşehir belediye başkanlarının ve milletvekillerin "parti suçu" oluşturan eylemleri için disiplin süreci başlatabiliyor.

PM toplantısında, 24 Haziran seçimlerinin ardından parti yönetimini sert sözlerle eleştiren ve Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağıran bazı isimler hakkında disiplin işlemi başlatılması bekleniyor.

Bu çerçevede; CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi başlatma kararı alan Elazığ milletvekili Gürsel Erol, PM üyeleri; Erdal Aksünger, Necati Yılmaz ve Eren Erdem'in de arasında olduğu bazı isimlerin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk dosyalarının PM toplantısında görüşülmesi bekleniyor.

 

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 08:00
  1. Elazığ
  2. CHP Genel Başkanı
  3. Parti Meclisi

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