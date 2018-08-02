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Gaya Usluer açıkladı CHP seçimli kongreye gidiyor son dakika! Muhalifler ne kadar imza topladı?

24 Haziran seçimleri sonrası kazanların kaynadığı CHP’de son dakika seçimli kongreye gidilmesi için muhaliflerin topladığı imza sayısı açıklandı. Genel merkezde muhalifler adına açıklama yapan Parti Meclisi üyesi Gaye Usluer, toplanan noter tasdikli imza sayısının 630 olduğunu açıkladı. Kılıçdaroğlu partiyi 45 gün içinde kongreye götürecek. Bir kez daha Kılıçdaroğlu’nun karşısına çıkacak olan Muharrem İnce’nin kongre Kemal Kılıçdaroğlu’ndan bu kez genel başkanlığı koltuğu alması bekleniyor.

02 Ağustos 2018 Perşembe 16:43
Gaya Usluer açıkladı CHP seçimli kongreye gidiyor son dakika! Muhalifler ne kadar imza topladı?

24 Haziran seçimleri sonrası kazanların kaynadığı CHP’de son dakika seçimli kongreye gidilmesi için muhaliflerin topladığı imza sayısı açıklandı. Genel merkezde muhalifler adına açıklama yapan Parti Meclisi üyesi Gaye Usluer, toplanan noter tasdikli imza sayısının 630 olduğunu açıkladı. Kılıçdaroğlu partiyi 45 gün içinde kongreye götürecek. Bir kez daha Kılıçdaroğlu’nun karşısına çıkacak olan Muharrem İnce’nin kongre Kemal Kılıçdaroğlu’ndan bu kez genel başkanlığı koltuğu alması bekleniyor.

CHP'de olağanüstü kurultay için toplanan imzalar Genel Merkez'e teslim ediliyor. Muhalifler adına açıklama yapan Gaye Usluer, noter tasdikli imza sayısının 630 olduğunu açıkladı. Yapılacak inceleme sonrasında imza sayısı yeterli çoğunluğa ulaşmışsa CHP 45 gün içinde seçimli olağanüstü kurultay yapacak. Gaye Usluer, "Kılıçdaroğlu'dan beklentimiz imzaların takibi sonunda olağanüstü kurultay sürecinin bir an öne başlatılmasıdır" dedi.  Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Usluer, "Elimizde belgeli 630 imza var. 50 imzalı belge daha var ama elimizde değil. Bize ulaşmadı henüz. Pazartesi saat 17.00'ye kadar bu belgelerin ulaşması halinde onlar da işleme alınacaktır." diye konuştu.

CHP’DE KONGRE SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

İmzaların Genel Merkez'e sunulması ile birlikte inceleme süreci başlayacak. Seçimli olağanüstü kurultayın yapılabilmesi için toplam delege sayısının yarıdan bir fazlasının imzası gerekiyor. Eğer bu çoğunluk sağlanırsa, 45 gün içerisinde olağanüstü seçimli kurultaya gidilecek.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 16:43
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