CHP'de kurultay krizi: Yeterli imza yok

CHP'li muhalifler olağanüstü kurultay için topladıkları imzaları genel merkeze getirdi. PM Üyesi Gaye Usluer gazetecilere yaptığı açıklamada, noter tasdikli imza sayılarının 630 olduğunu açıkladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Kurultay için yeterli sayı olmadığı görülüyor" dedi.

"YETERLİ SAYI OLMADIĞI GÖRÜLÜYOR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek, imza açıklamasında bulundu. Erkek, "Arkadaşlarımız teslim etti. Yazı işlerinden imzalar tek tek incelendi. Tüzüğümüzün öngördüğü yeterli sayı olmadığı görülüyor. Delegelerimizin noter onaylı imzaların sunulması gerekir. Fotokopilerin başka notere onaylatıldığı tespit edildi" dedi.

Ayrıntılar geliyor...