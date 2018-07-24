CHP’de olağanüstü kurultay için toplanan imza sayısı ortaya çıktı

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Gaye Usluer, partisinin olağanüstü kongresi için toplanan imza sayısını açıkladı. Gaye Usluer açıklamasında, “Sayı vermeyelim dedik ama sabırsızlandığınızı da görüyoruz. Madem öyle bugünkü rakamı açıklayalım” dedi ve toplanan noter onaylı delege imza sayısını açıkladı.



“DEĞİŞİM VE UMUT KURULTAYI”



Usluer, “Tam 618 delegemiz noter tasdikli imzalarını ulaştırdılar. #değisimumuttur #DeğişimVeUmutKurultayı #DegişimİçinArtıBirİmza” ifadelerini kullandı.



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