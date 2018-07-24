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CHP’de olağanüstü kurultay için toplanan imza sayısı ortaya çıktı

CHP'de kurultay tartışmaları devam ederken CHP PM üyesi Gaye Usluer sosyal medya üzerinden olağanüstü kurultay için toplanan imza sayısını açıkladı.

24 Temmuz 2018 Salı 13:27
CHP’de olağanüstü kurultay için toplanan imza sayısı ortaya çıktı

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Gaye Usluer, partisinin olağanüstü kongresi için toplanan imza sayısını açıkladı. Gaye Usluer açıklamasında, “Sayı vermeyelim dedik ama sabırsızlandığınızı da görüyoruz. Madem öyle bugünkü rakamı açıklayalım” dedi ve toplanan noter onaylı delege imza sayısını açıkladı.

“DEĞİŞİM VE UMUT KURULTAYI”

Usluer, “Tam 618 delegemiz noter tasdikli imzalarını ulaştırdılar. #değisimumuttur #DeğişimVeUmutKurultayı #DegişimİçinArtıBirİmza” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 13:27
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  • hasanhasan17 dk önce
    bir laf vardır kardeşler kavga yapmış ahmaklar inanmış
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