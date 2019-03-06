CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı

İzmir'in Buca ilçesinde adaylığı iptal edilen Suat Nezir Kılıçdaroğlu'na yazdığı mailde Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Veli Ağbaba, İl Başkanı Deniz Yücel ve Buca CHP İlçe Başkanı Kasım Akdağ'ın tehdit ve şantaj skandalını anlattı.

İzmir'in Buca ilçesinde, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yaşanan kumpas skandalının ayrıntıları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yazılan maille ortaya çıktı.



Kılıçdaroğlu'na bir türlü ulaşamayan Nezir, Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Veli Ağbaba, İl Başkanı Deniz Yücel ve Buca CHP İlçe Başkanı Kasım Akdağ'ın tehdit ve şantajlarını yazdığı bir mailde dile getirdi.



Kumpas skandalı ayrıntılarını içeren maile ulaşan Yeni Asır gazetesi, söz konusu maili kamuoyu ile paylaştı.

İşte Nezir'in skandallarını anlattığı mail

Sayın Genel Başkanım Ben Buca Belediye Başkan adayı Suat NEZİR Öncelikle saygılarımı iletiyorum. Buca Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmeden 1 gün evvel MYK'ya ismim girmeden önceki gece CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan tarafından arandım. Kaldığı otel odasına davet edildiğimde bana hitaben, "Seni yarın MYK'da aday göstereceğiz ve PM'den çıkaracağız. Ancak şuanda tren kalkacak. Bu trene ya şimdi binecek, bize tabi olacaksın ya da bu trene hiç binmeyeceksin. Eğer bu trene bindikten sonra sözümden çıkarsan seni mahvederim, perişan ederim. Aklına gelmeyecek şeylerle karşı karşıya kalırsın. Eğer benim dediğimden çıkmazsan seni annenden babandan daha iyi anlatırım, seni büyükşehir belediye başkanı dahi yaparım. Meclis Üyesi tablonu yazarken 1-2 arkadaşını yazabilirsin, ama diğerlerini ben belirleyeceğim. Şakir Başak 1. Sıra Meclis Üyesi olacak. Sen sadece sokakta insanlarla diyalog kuracaksın, belediyeyi yönetmek bizim işimiz, belediyeyi biz yönetiriz. Ama sözümüzden çıkarsan seni mahvederim, bitiririm, lime lime ederim" dedi.

"Trende misin, değil misin"

Ertesi gün sabah MYK'nın toplanacağı gün saat 11.00'da tekrar telefonla bana ulaşarak "Trende misin, değil misin" diye bir kez daha sordu. Sonra MYK'dan ve PM'den Buca Belediye Başkan adayı olarak ismim onandı. Ardından da Ankara ve İzmir'de yapılan aday tanıtım toplantılarında ismim tüm Türkiye'ye ilan edildi.



Sıra Meclis Üyesi listesinin belirlenmesi aşamasına geldiğinde CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ ile birlikte bir liste hazırladık. Bu listede CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in önereceği isimler için de yer bıraktık. Sonunda birlikte hazırladığımız listede hepimiz mutabık kaldık.

"Bu listeyle seçimi kaybederiz"

Yücel ve Akdağ, 'senin Ankara'ya gelmene gerek yok. Biz bu listeyi Ankara'da Genel Merkez'de onaylatacağız' dediler.



18 Şubat gecesi İlçe Başkanı Kasım Akdağ ve İl Başkanı Deniz Yücel tarafından telefonla arandım. Bana birlikte mutabık kalarak hazırladığımız listeden çok farklı ve Buca'nın demografik yapısı ve Buca örgütünü temsil etmeyen bambaşka bir liste gönderildi. (O liste de bende saklı) Ben "Bu listeyle Buca'da başarılı olamayız ve seçim riske girer" uyarısını hem il hem ilçe başkanına yaptım. İl Başkanı Yücel telefon görüşmemizde "Şu anda odada Tuncay Özkan, Veli Ağbaba, İlçe Başkanımız ile hep birlikteyiz, bu listeyi birlikte yaptık. Bu liste olacaktır" diye dayattı. Ben de "Yazdığınız bu listeyi kabul etmiyorum, bu listeyle seçimi kaybederiz" deyince telefonu yüzüme kapattılar. Sonra defalarca aramama rağmen telefonu açmadılar. Çok sonra öğrendim ki benim bu tepkimi Genel Başkanımıza "Genel Merkez iradesini kabul etmiyorum ve başkan adaylığından çekiliyorum" diye yanıltarak iletmişler. Bu sözler tamamen yalan, iftira ve uydurmadır. Ben o gece geç saatlere kadar defalarca telefonla il ve ilçe başkanına tekrar ulaşmaya çalıştığım halde bir türlü yanıt vermediler. Ertesi gün Meclis Üyesi listesi ile ilgili görüşmek üzere CHP İl Başkanlığı'na gittim. Ancak tüm ısrarlı girişimlerime rağmen bir türlü İl Başkanı Yücel ile görüşemedim. Ben görüşme talebi ile yan odada beklerken, o esnada Buca Meclis Üyesi listesinin, benim başkan adayı olarak ismim de çıkarılarak ve yerine aday adayı bile olmayan Erhan Kılıç'ın ismi koyularak İlçe Seçim Kurulu'na saat 16.00'da gönderildiğini öğrendim.