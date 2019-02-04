CHP’de koltuklar tacizcilere emanet

Kadına şiddet argümanını aileleri parçalamak için kullanan, yuvaları dağıtan 6284 sayılı kanunun mimarı olan CHP, makam koltuklarını kadın tacizcilerine dağıtmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kadın tacizcisi Muharrem İnce’yi Beştepe’ye çıkarmak isteyen CHP, 31 Mart’taki yerel seçimlerde de aynı yöntemi izliyor. İstanbul’da Beşiktaş, Konya’da Ereğli belediye başkanlıkları için taciz vukuatları bulunan isimleri aday gösteren CHP’nin mevcut İzmir Dikili Belediye Başkanı’nın taciz rezaleti dosyası ise hâlâ mahkemede...

‘Abazayım gel’den sonra ‘Bana kendini ver’ skandalı

Öz yeğeni Hıdır Çakmak’ın 4 kız çocuğuna tecavüz suçundan Kocaeli’nde cezaevinde bulunduğuKemal Kılıçdaroğlu’nun yerel seçimler için belirlediği adayların sicili yüz kızartıyor. Son olarak Cumhurbaşkanlığı seçiminde, CHP Kadın Kolları’nda görevli Fatma B.’yi taciz eden ve “Abazayım evime gel”, “f...şe kaç para istiyorsun”, “sana sp..m bile lüks olurdu” şeklinde mesajlar atan Muharrem İnce’yi aday gösteren Kılıçdaroğlu, belediye seçimlerinde benzer profilli isimlere yöneldi. İstanbul’da CHP’den Beşiktaş belediye başkan adayı olarak gösterdiği Rıza Akpolat’ın parti binasında kadın sekretere tacizde bulunduğu iddiaları gündemi sarstı. Bahçelievler İlçe Başkanı olduğu dönemde odasında sekreterine askıntılık ettiği tespit edilen Akpolat’la ilgili 16 Nisan 2012’de Bahçelievler Polis Merkezi’ne şikayette bulunulduğu öne sürüldü.

Makam odasında...

CHP’li sekreter kadının polise verdiği ifadede özetle şu ifadelerin yer aldığı bildirildi: “İşe başladıktan sonra bir çok kez bana samimi yaklaşımı oldu ama bunun iyi niyetli bir yaklaşım olduğunu düşündüm. 9 Nisan 2012 Pazartesi günü İlçe Başkanlığında Yönetim Kurulu Toplantısı vardı ve İlçe Başkanı Rıza Akpolat toplantı bitmeden çıkmamamı istedi. Toplantı bittikten sonra herkes gitti ve Rıza Akpolat beni karar defterini getirmem için odasına çağırdı. Odasına gittiğimde yerinde oturmuyordu defteri incelerken elini omzuma attı rahatsız oldum ve kendimi geri çektim. Ardından beni öpmeye kalkarak kolumdan ve belimden tuttu. Karşı koymaya kalkınca da sesini yükselterek, ‘bana kendini verirsen sana çok şey veririm’ dedi. Orayı hemen terk ettim ve olayın şokuyla ve korktuğum için kimseye bir şey söyleyemedim. O akşam telefonla beni arayan Rıza Akpolat bu yaşananları birine anlatırsam bana zarar vereceğini söyledi.”

Tacizden hapis yatan ‘aday’

CHP’de bir skandal aday da Konya Ereğli’de gösterildi. Ereğli’de F.G. isimli bayana taciz skandalıyla ismini duyuran ve hapis yatmış olan Bülent Ecevit Tatlıdil belediye başkan adayı yapıldı. CHP Ereğli İlçe Başkanı olduğu dönemde F.G.’ye yönelik cinsel taciz, hakaret, sarkıntılık ve şantaj nedeniyle Konya Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında 2017 yılında soruşturma açıldığı öğrenilen Bülent Ecevit Tatlıdil’in, mağdur kadına yaklaşmaması yönündeki mahkeme kararını ihlal ettiği gerekçesiyle de ceza aldığı ve 21 Ağustos 2017’de Mersin E Tipi Kapalı Cezaevi’nde cezasının infaz edildiği tespit edildi. F.G.’yi “Ben CHP İlçe Başkanıyım beni şikayet edersen sen suçlu olursun” sözleriyle tehdit ettiği soruşturma dosyasına giren Bülent Ecevit Tatlıdil’in, yargılamasının devam etmesine rağmen Kılıçdaroğlu tarafından önce 3. kez CHP Ereğli İlçe Başkanı seçilmesi, ardından kurultay delegesi yapılması, sonrasında CHP Parti Meclisi Üyeliği’ne yükseltilmesi dikkat çekerken, ilçe için belediye aday adayı gösterilmesi manidar bulundu.

Zabıta memuruna sarkan...

CHP’nin mevcut İzmir Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun hakkında da Zabıta Müdürlüğünde D.C. adlı kadına fiziki tacizde bulunduğuna dair görüntüler kamuoyuna yansımış ve rezalet mahkemeye taşınmıştı. Dikili Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde 2014 yılından bu yana taşeron işçi olarak çalışan D.C. Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun’un kendisini sözlü ve fiziki olarak taciz ettiğini söylemişti. 17 Temmuz 2017 akşamı nöbetçiyken belediye başkanının makam odasında kendisini taciz ettiğini öne süren Canpolat, baskılar nedeniyle şikayetten vazgeçtiğini ancak bundan iki hafta sonra belediyedeki işlerine son verildiğini belirtmişti.

Kılıçdaroğlu’nun tecavüzcü yeğeni

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun evli ve 3 çocuk babası olan yeğeni Hıdır Çakmak’ın, 2011’de yaşları 11 ila 14 arasında değişen 4 kız çocuğuna defalarca tecavüz ettiği için yargılandığı ve 20 yıl hapis cezasına çarptırıldığı davada Çakmak’ı, HDP Kocaeli İl Başkanlığı görevini yürüten avukat Mehmet Akgül savunmuştu. Kılıçdaroğlu’nun tecavüzcü yeğeni için HDP’li avukat Mehmet Akgül mahkemeden “beraat” kararı istemişti.

CHP’li Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun hakkında D.C. adlı zabıtaya fiziki tacizde bulunduğuna dair görüntüler kamuoyuna yansımış, rezalet mahkemeye taşınmıştı.