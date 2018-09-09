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İşte CHP'nin demokrasi anlayışı! Kesin ihracını istediler

CHP Keçiören İlçe Teşkilatı üyesi Abbas Canyurt, CHP Genel Merkezi önünde evinden getirdiği koltuğa oturarak eylem yapmasının ardından disipline sevk edildi. Canyurt'in kesin ihracı isteniyor.

09 Eylül 2018 Pazar 08:23
İşte CHP'nin demokrasi anlayışı! Kesin ihracını istediler

CHP Ankara Keçiören İlçe Teşkilatı üyesi Abbas Canyurt, evinden getirdiği koltukla CHP Genel Merkezi önünde oturarak eylem yapmıştı.

'ARTIK YETER DİYORUM'

CHP'de yönetimin değişmesi için böyle bir eylem yapma gereği duyduğunu söyleyen Abbas Canyurt, "Partimle sıkıntım yok, yöneticilerle sıkıntım var. Hedefimde Genel Merkez yönetimi var. Her seferinde yenilgiye, her seçim gecesi ağlamaya 'Artık yeter' diyorum. Koltuk genel merkez önünde güzelmiş. Burada rahatsa, içeride daha rahattır" demişti.

CHP SAVUNMASINI İSTEDİ

Ancak her fırsatta fikir özgürlüğü ve eleştirme hakkının altını çizen CHP, bu eylemi tehdit olarak gördü. CHP Ankara İl Başkanlığı Disiplin Kurulu, Canyurt hakkında işlem başlatarak, "kesin ihraç" talebiyle Canyurt'un savunmasını istedi.

Kemal Kılıçdaroğlu dokuz seçim kaybetti, koltuğu bırakmaya hiç niyet etmedi. CHP ise Genel Merkez önünde koltuk eylemi yapan partiliyi disiplin kuruluna sevk etti. Kesin ihraç istedi.

(Takvim)

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 08:23
  1. Ankara
  2. chp
  3. Kılıçdaroğlu
  4. Abbas Canyurt
  5. kesin ihraç talebi

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