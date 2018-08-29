CHP'de kılıçlar yine çekildi! Kılıçdaroğlu'na karşı manifesto yayımlandı
CHP'de sular bir türlü durulmuyor.CHP'de aralarında Kemal Anadol, Onur Öğmen ve Nur Sertel'in de yer aldığı 8 eski milletvekili ve 3 eski yöneticinin imzasıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bir manifesto yayımlandı.29 Ağustos 2018 Çarşamba 11:52
Parti içi karşıklıkların son bulmadığı CHP'de kılıçlar yeniden çekildi. Kılıçdaroğlu'nun tüm başarısızlıklara rağmen koltuğunu bırakmak istememesi eski CHP'lileri de harekete geçirdi. Aralarında CHP'li 8 eski milletvekili ve 3 yöneticinin de bulunduğu çok sayıda isim Kılıçdaroğlu'na karşı yeniden CHP isimli bir manifesto yayımladı.
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