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CHP'de kılıçlar yine çekildi! Kılıçdaroğlu'na karşı manifesto yayımlandı

CHP'de sular bir türlü durulmuyor.CHP'de aralarında Kemal Anadol, Onur Öğmen ve Nur Sertel'in de yer aldığı 8 eski milletvekili ve 3 eski yöneticinin imzasıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bir manifesto yayımlandı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 11:52

Parti içi karşıklıkların son bulmadığı CHP'de kılıçlar yeniden çekildi. Kılıçdaroğlu'nun tüm başarısızlıklara rağmen koltuğunu bırakmak istememesi eski CHP'lileri de harekete geçirdi. Aralarında CHP'li 8 eski milletvekili ve 3 yöneticinin de bulunduğu çok sayıda isim Kılıçdaroğlu'na karşı yeniden CHP isimli bir manifesto yayımladı.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 11:52
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. chp

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