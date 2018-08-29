CHP'de kılıçlar yine çekildi! Kılıçdaroğlu'na karşı manifesto yayımlandı

Parti içi karşıklıkların son bulmadığı CHP'de kılıçlar yeniden çekildi. Kılıçdaroğlu'nun tüm başarısızlıklara rağmen koltuğunu bırakmak istememesi eski CHP'lileri de harekete geçirdi. Aralarında CHP'li 8 eski milletvekili ve 3 yöneticinin de bulunduğu çok sayıda isim Kılıçdaroğlu'na karşı yeniden CHP isimli bir manifesto yayımladı.