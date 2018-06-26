CHP'de kılıçlar çekildi! İnce ve Kılıçdaroğlu karşı karşıya

Seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkmaya cesaret edemeyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sahaya Muharrem İnce'yi sürdü. İnce yaptığı tüm çalışmalara rağmen hezimeti yaşamaktan kurtulamadı. Seçim sonrası açıklama yapan Kılıçdaroğlu, İnce'nin beklentilerin altında kaldığını söyledi. Kılıçdaroğlu, ayrıca seçimin kaybedeni olarak kendi partisini değil AK Parti'yi gösterdi.

KILIÇDAROĞLU: İNCE BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin seçimde beklentinin altında oy aldığını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Bir, Muharrem beyin CHP’den fazla oy almasını öteden beri savunduk zaten. Aksi halde nasıl cumhurbaşkanı adayı olacak? Neden Muharrem bey altı oku çıkardı? Herhalde daha fazla oy almak için. Dolayısıyla biz Muharrem beyin bütün çalışmalarına katkı verdik ve gösterdiği performansı da doğru bulduk. Hiçbir eleştiri de yapmadık. Çalıştı, genç, dinamik, enerjik. Çalıştı, mücadele etti hepsi doğrudur. CHP’den fazla oy alması kadar doğal bir şey de olamaz. Oy almasaydı büyük sorun çıkacaktı. Ama beklentinin altında kaldı" dedi.

"AK PARTİ KAYBETTİ"

Partisinin aldığı oy oranını görmezden gelen Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin seçimleri kaybettiğini savundu.

Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "Duvarın bir kısmını yıktık. Aynı azim ve kararlılıkla duvarın geri kalanını da yıkacağız. Seçimin tek kaybedeni var AK Parti. 7 puan kaybettiler, kazanan da demokrasidir" ifadelerini kullandı.

"KOLTUK SEVDASI OLANLARIN BU PARTİDE YERİ YOKTUR"

9 seçim kaybetmesine rağmen koltuk sevdasından vazgeçmeyen Kemal Kılıçdaroğlu pişkin bir açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, "Partide ne olacağına ne biteceğine partiler karar verir. 9 ay sonra yerel seçimler var. İkinci duvarın kalan kısmını orada yıkacağız. Çok daha güçlü bir sonuç elde edeceğiz, bir tarafa yazın. Bütün veriler bunu gösteriyor. Arkadaşlarıma üç konuda talimat verdim. Hep beraber çalışacaklar. Koltuk sevdası olanların bu partide yeri yoktur. Kendisine yol arayan kişilerin bu partide işi yoktur. Bu partiye geleceklerin ortak hedefleri, ortak özlemleri olmak zorundadır. Bizim hedefimiz bu." diye konuştu.

9 SEÇİM KAYBEDEN KILIÇDAROĞLU: İSTİFA ETMEYECEĞİM

9 seçim kaybetmesine rağmen koltuğuna yapışan ve eleştirilere kulaklarını tıkayan Kılıçdaroğlu "Parti içinden istifanızı isteyenler var, ne diyorsunuz?" sorusuna cevap verdi. Seçimden zaferle çıktıklarını iddia ederek istifa etmeyeceğini açıklayan Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Biz hiçbir zaman dış telkinlerle kendi politikamızı belirlemeyiz. Demokrasiyi savunuyoruz. CHP'nin bütün üyeleri oturur konuşuruz."

İNCE 81 VİLAYETİ ZİYARET EDECEK

Muharrem İnce, twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hepimizin Cumhurbaşkanı” adayı olarak tüm Türkiye ile buluşmak, kucaklaşmak, teşekkür etmek için seçim öncesinde gidemediğim illerden başlayarak 81 vilayete gideceğim" ifadelerini kullandı.