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CHP'de kazan yine kaynıyor... Seçimden sonra hesaplaşma başlayacak

CHP’de üst üste alınan başarısız sonuçlar parti içi muhalefeti bir kez daha harekete geçiriyor. 24 Haziran seçimleri sonrası rafa kaldırılan ‘Parti içi hesaplaşma’ 23 Haziran’da gerçekleştirilecek olan seçimlerin ardından tekrar alevlenecek.

03 Haziran 2019 Pazartesi 07:05
CHP'de kazan yine kaynıyor... Seçimden sonra hesaplaşma başlayacak

 23 Haziran’dan sonra CHP’de de olağanüstü kurultay fitilinin ateşlenmesi, muhaliflerin imza toplama sürecini başlatması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde partisinden yüzde 8 fazla oy alan Muharrem İnce önderliğindeki muhalif hareket, olağanüstü kurultay taleplerini yerel seçimden sonraya bırakmıştı.

İstanbul seçimlerinin yenilenmesiyle birlikte muhalif kanadın olağanüstü kurultay talepleri de ertelendi. Muhalifler, 23 Haziran’da yapılacak İstanbul seçimlerinden çıkacak sonuç ve parti yönetiminin izleyeceği politikaya göre düğmeye basacak.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 07:05
  1. İstanbul
  2. chp
  3. kurultay
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