CHP'li Bülent Tezcan'dan flaş 'kurultay' açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.

Tezcan, "Her seçim yeni bir seçimin başlangıcıdır. Seçimi 2. turda da olsa alacağımızı düşünüyorduk. Meclis'te çoğunluğu sağlayamamanın konuşulması lazım. Bunların suhuletle olması lazım. Bizim etkili olamadığımız yerlerden destek alabilmek çin bir dil kullandık. Bunda da başarılı olduk. Siyaseti cepheleşmeden yapılmasını istedik. Millet İttifakı bunun göstergesiydi. Oy geçişkinlikleri hayır diyen kesim arasında olmuş. Bu yetmez evet diyen kesimden oy almamız gerekiyordu. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte evet diyenlerden oy alınamamış olması önemli. Bu irdelenmeli. Öbür tarafa neden ulaşamadık, bunu inceleyeceğiz. Seçmenin yarısı bir yerde, yarısı diğer yerde bloklaşmamalı." dedi.

Tezcan 'seçim ikinci tura kaldı açıklaması' ile ilgili olarak, "Biz Sayın Muharrem İnce ile temas halindeydik. Biz o gece 3 açıklama yaptık. Çok speküle ediliyor. Biz açıklamaları bizim için güvenli olan veriler üzerinden yaptık. Müşahit ve görevlilerimizin tutanaklarını baz aldık. AA her zamanki gibi yükseklerde açtı. Referandumda daaynısını yapmıştı. Biz AA'nın verilerine güvenmedik. Bizim verilerimizin tamamı verdiğimiz saat itibarı ile doğru verilerdi. Hiç yanıltmadık. AA'nın verileri yüzde 20'yken bizim yüzde 5'ti. Ona göre açıklama yaptık. Bize geen verilerde yüzde 5 açılmış, yüzde 46 Erdoğan, yüzde 43 İnce'ydi. Saat 10.00'da da ikinci açıklamayı yaptık. Sandıkları terk etmeyin. Oyların yarısı daha girilmedi. Seçimin gidişi ikinci turu gösteriyor dedik. Üçüncü açıklama ise, yüzde 80'lerdeyken yapıldı. Sayın Erdoğan'ın kazandığı görülüyordu. Yine de sandığı terk etmemek gerekiyordu. Tahriklere kapılmayın, demokrasilerde kazanmak da, kaybetmek de vardır dedik. Sabaha kadar takip edin dedik." ifadelerini kullandı.

Parlamanter sistem isteklerine değinen Tezcan, "Parlamanter sistemi hedefimiz devam ediyor ve edecektir. Güçlü demokrasi istiyoruz. Bu parlamanter sistem üstünden kurgulanabilir. Parlamanter sistem yok, biz de Meclis'te yokuz deme şansımız yok. Problemlerin giderilmesi için Anamuhalefet olarak görevlerimizi yerine getirmemiz gerekiyor." dedi.

"Şu anda kurultay gündemimizde yok. Partililerin bir kısmı her seçim sonrası ister. Biz buraya kadar güçleri birleştirerek geldik. Bizim bundan sonra da dinamik kadroları bir arada tutmak gerekir. Bunun yeri kurultay değildir. İnce böyle bir istek içinde hiç olmadı."

"Disiplin konusunu bizde PM'de öğreneceğiz. CHP'de kurultay istedi diye kimse disipline verilmez. Ne genel başkanımızın ne partinin böyle tutumu olmaz. Partiyi yaralayan konular disiplin konusu olur. Onu da PM'de göreceğiz."