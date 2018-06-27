CHP'de kriz giderek büyüyor! Karşı karşıya geldiler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesi CHP'lilerin tepkisini çekti. Parti binası önünde dün sabah saatlerinden gece saatlerine kadar "İstifa et" sesleri yükseldi.

Protestoların önüne geçemeyen Kılıçdaroğlu ise çözümü taşıma seçmenle karşılık vermekte buldu.

KILIÇDAROĞLU'NUN EKİBİ "İSTİFA ET" GRUBUNA KARŞI ÇIKMAYA GELDİ

Muharrem İnce'nin parti içinde güçlenmesiyle koltuğu sallanmaya başlayan Kılıçdaroğlu, kurmaylarına 'destek' emri verdi.

Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyen Muharrem İnce destekçisi gruba karşılık, Kılıçdaroğlu'na destek verecek olan grup Anadolu'nun birçok yerinden Ankara'ya taşındı.

TARAFLAR KARŞI KARŞIYA GELDİ

Bugün ise parti binası önünde taraflar yerini aldı. Bir tarafta "İstifa et" diyen İnce destekçisi CHP'liler, diğer tarafta Kılıçdaroğlu'nun taşıma seçmenleri.