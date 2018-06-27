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CHP'de kriz giderek büyüyor! Karşı karşıya geldiler

Seçimden hezimetle ayrılan Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyen Muharrem İnce destekçisi CHP'lilerin protestolarına, CHP binasının önünde toplanan Kılıçdaroğlu yanlıları karşılık verdi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 11:03

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesi CHP'lilerin tepkisini çekti. Parti binası önünde dün sabah saatlerinden gece saatlerine kadar "İstifa et" sesleri yükseldi.

Protestoların önüne geçemeyen Kılıçdaroğlu ise çözümü taşıma seçmenle karşılık vermekte buldu.

KILIÇDAROĞLU'NUN EKİBİ "İSTİFA ET" GRUBUNA KARŞI ÇIKMAYA GELDİ

Muharrem İnce'nin parti içinde güçlenmesiyle koltuğu sallanmaya başlayan Kılıçdaroğlu, kurmaylarına 'destek' emri verdi.

Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyen Muharrem İnce destekçisi gruba karşılık, Kılıçdaroğlu'na destek verecek olan grup Anadolu'nun birçok yerinden Ankara'ya taşındı.

TARAFLAR KARŞI KARŞIYA GELDİ

Bugün ise parti binası önünde taraflar yerini aldı. Bir tarafta "İstifa et" diyen İnce destekçisi CHP'liler, diğer tarafta Kılıçdaroğlu'nun taşıma seçmenleri.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 11:03
  1. Ankara
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Muharrem İnce

YORUM YAZ

  • SelimSelim15 sa önce
    Yiyin bir birinizi bizim için problem yok.
  • ahmetahmet16 sa önce
    Ne yani pkk yımı paylaşamiyorlar cehenmene hazırlık partisinin hepsi pkk lı.
  • AsenaAsena17 sa önce
    Birbirine düştü çakallar, vicdanları sızladı tabi HDP ye oy verdikleri için.Son pişmanlık fayda etmez.Ataturk un meclisine PKK nın gerillasını soktular.Ataturk un kemiklerini sızlattılar.Simdi içinde azda olsa kalan vicdanlılar diyor ki, kurtaralım partiyi bu hainlerden ne olduğu belli olmayan bozuklardan.İzmir tarihinde ilk defa HDP den milletvekili çıkardı ya.O cok güvendikleri İl den başka ne diyeyim size CEHAPE liler.
  • Milletin iradesiMilletin iradesi16 sa önce
    Atatürkçülerle selahattin demirtaşçıların mücadelesi. Atatürkçüler siz geç uyandınız delegelerin hepsi pkk,lı. Ancak yenisini kurarsanız olur.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 13 sa önce
    Türkiye de, Kaos Çıkaramadılar, Partide Çıkaracaklar Anlaşılan. Kaos Partisi. Bir Kurtulamadık Bunlardan.
  • gökhangökhan17 sa önce
    chp Müslüman Türklere dinini unutturmak için kurulmuş, komutası batının elinde olan gavur uşağı partisidir. seçmenlerine bakılırsakısmende başarılı olmuştur.
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