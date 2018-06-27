CHP'de kriz giderek büyüyor! Karşı karşıya geldiler
Seçimden hezimetle ayrılan Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyen Muharrem İnce destekçisi CHP'lilerin protestolarına, CHP binasının önünde toplanan Kılıçdaroğlu yanlıları karşılık verdi.27 Haziran 2018 Çarşamba 11:03
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesi CHP'lilerin tepkisini çekti. Parti binası önünde dün sabah saatlerinden gece saatlerine kadar "İstifa et" sesleri yükseldi.
Protestoların önüne geçemeyen Kılıçdaroğlu ise çözümü taşıma seçmenle karşılık vermekte buldu.
KILIÇDAROĞLU'NUN EKİBİ "İSTİFA ET" GRUBUNA KARŞI ÇIKMAYA GELDİ
Muharrem İnce'nin parti içinde güçlenmesiyle koltuğu sallanmaya başlayan Kılıçdaroğlu, kurmaylarına 'destek' emri verdi.
Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyen Muharrem İnce destekçisi gruba karşılık, Kılıçdaroğlu'na destek verecek olan grup Anadolu'nun birçok yerinden Ankara'ya taşındı.
TARAFLAR KARŞI KARŞIYA GELDİ
Bugün ise parti binası önünde taraflar yerini aldı. Bir tarafta "İstifa et" diyen İnce destekçisi CHP'liler, diğer tarafta Kılıçdaroğlu'nun taşıma seçmenleri.
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