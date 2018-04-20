CHP'den bir Cumhurbaşkanı adayı daha çıktı
CHP İstanbul milletvekili Didem Engin yaptığı yazılı açıklamada; Cumhuriyet Halk Partisi’nden Cumhurbaşkanlığı aday adaylığını basın toplantısı ile açıklayacağını söyledi.20 Nisan 2018 Cuma 14:41
Bugün adaylığını açıklayan CHP'li Öztürk Yılmaz'ın ardından yeni bir aday daha çıktı. CHP İstanbul milletvekili Didem Engin yaptığı yazılı açıklamada; Cumhuriyet Halk Partisi’nden Cumhurbaşkanlığı aday adaylığını basın toplantısı ile açıklayacağını söyledi.
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