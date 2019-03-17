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CHP'de kadın temsiliyeti yüzde 14,6'da kaldı

İl ve ilçe yönetimleriyle Parti Meclisi seçimlerinde tüzük gereği yüzde 33 cinsiyet kotası uygulayan CHP'de, yerel seçimlerde gösterilen kadın aday oranı yüzde 14,6 oldu- CHP, 1 büyükşehir, 2 il olmak üzere 48 kadın belediye başkan adayı gösterdi, il genel meclisi ve belediye meclis üyeliklerinde ise 1962 kadın aday bulunuyor- CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse: - "Yüzde 50 olarak başladık ama en azından tüzüğümüzde olan yüzde 33'lük temsiliyetin yansımasıydı. Fakat bu olmadı. Bunun olması için artık 1 Nisan'dan sonra ciddi toplantılar yapacağız"

17 Mart 2019 Pazar 11:02
CHP'de kadın temsiliyeti yüzde 14,6'da kaldı

ANKARA (AA) - BARIŞ GÜNDOĞAN - İl ve ilçe yönetimleriyle Parti Meclisi seçimlerinde tüzük gereği yüzde 33 cinsiyet kotası uygulayan CHP'de, yerel seçimlerde gösterilen kadın aday oranı yüzde 14,6'da kaldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İYİ Parti ile iş birliği kapsamında toplam 19 büyükşehir adayı çıkaran CHP, 38'si de il olmak üzere 905 seçim bölgesinde aday gösterdi.

Tüzük gereği parti organlarında yüzde 33 cinsiyet kotası uygulayan CHP'de, yerel seçim adaylıklarında ise bu oran istenilen düzeyde gerçekleşmedi.

Aydın Büyükşehirde Özlem Çerçioğlu'nu, Amasya'da Arife Serpil Saraçoğlu'nu, Muş'ta Tansu Saraç'ı belediye başkan adayı yapan CHP'de, toplamda beldeler dahil 48 kadın aday bulunuyor.

Parti, il genel meclisi ve belediye meclis üyeliklerinde ise toplamda bin 962 kadın aday gösterdi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CHP'deki kadın temsiliyetinin bu seçimlerde yüzde 14,6 oranında gerçekleştiğini bildirdi.

Yerel seçim kampanya süreci başladığı zaman 7 bölge toplantısı gerçekleştirdiğini ve bu toplantılarda "bu memleketin ancak kadın temsiliyeti ile hak ettiği yerde olabileceğini" anlattığını aktaran Köse, "Her toplantıda kadın temsiliyetinin yüzde 50 olması gerektiğini aktardım. Eğer seçmenin yarısı kadınsa, bu memleketin yarısı kadınsa temsiliyette de yüzde 50 oranında kadın olması gerekir. Bu çok büyük algı yarattı, özellikle muhtarlıklarda kadınlar ön plana çıktı ve neredeyse her iki adaydan biri kadın oldu. Bunlar bizim kampanyalarımızdan sonra cesaretlenerek aday olan kadınlarımız." diye konuştu.

Tüm kadın aday adaylarını 5 Aralık'ta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu toplantıyla bir araya getirdiğini hatırlatan Köse, orada da temsiliyette eşitlik vurgusu yaptığını bildirdi.

Hayatın her alanında yüzde 50 oranında kadın temsiliyetinin olması gerektiğini belirten Köse, şunları kaydetti:

"İstediğimiz hedefe ulaşabildik mi derseniz, ulaşamadık. Yüzde 50 olarak başladık ama en azından tüzüğümüzde olan yüzde 33'lük temsiliyetin yansımasıydı. Fakat bu olmadı. Bunun olması için artık 1 Nisan'dan sonra ciddi toplantılar yapacağız. Kadın dernekleriyle, kadın sivil toplum kuruluşlarıyla, diğer partilerin kadın örgütleriyle kadın temsiliyetini nasıl yükseltebiliriz onu konuşacağız. Bizim için burada siyasi parti ayrımı söz konusu değil. Bizim tek derdimiz kadınların hak ettiği yerde olması çünkü bu memleket ancak kadın vicdanıyla, kadın hassasiyetiyle bir yere gelecektir."

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 11:02
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