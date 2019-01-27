CHP'de İzmir adaylığı için Tunç Soyer'in adı MYK'ya sunuldu! Aday krizi yaşayan CHP'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in adı MYK'ya sunuldu. Soyer'in ismi MYK'da kabul edilirse parti meclisine gelecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin yedinci grup adaylarının listesini 10.00'da toplanan MYK'ya sundu. Bu önerinin MYK ve Parti Meclisi tarafından kabul edilmesi halinde Soyer'in adaylığı kesinleşmiş olacak.

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