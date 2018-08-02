CHP'de 'kurultay' düğümü bugün çözülüyor!

24 Haziran seçimleri sonrasında Muharrem İnce'nin başını çektiği muhalifler partiyi olağanüstü kurultaya götürmek imze imza toplamaya başlamıştı. Genel Merkez ve muhalifler arasında adeta bir kördüğüme dönen imza krizi bugün çözlüyor. Olağanüstü kurultay için toplanan imzalar, CHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek’e teslim edilecek. İmzalar teslim edilirken birlikte sayım yapılacak. Teslim alınan imza sayısına ilişkin tutanak tutulacak. Tutanağın biri çağrı heyetinde diğeri ise genel merkezde kalacak. Aynı gün genel merkeze teslim edilen imza sayısının açıklaması bekleniyor.

İMZALAR İNCELEMEYE ALINACAK

İmzalar teslim alındıktan sonra parti yönetimi, mevcut delege listesi üzerinden bu imzaları incelemeye alacak.İncelemenin tamamlanmasının ardından sonuç, olağanüstü kongre çağrı heyetine iletilecek. Yeterli sayıda imza bulunması durumunda tüzüğe göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 45 gün içinde kurultay çağrısı yapması gerekiyor.

1 AYLIK SÜRE KULLANILMAYACAK

Tüzüğe göre delegelere kurultay tarihine en geç 15 gün kala haber verilmesi gerektiği için, parti yönetiminin elinde 1 ay gibi geniş bir inceleme süresi buluyor.

Ancak parti yönetimi bu geniş süreyi kullanmama konusunda kararlı. 25 Haziran’dan itibaren başlayan ve kamuoyu önünde yaşanan parti içi gerilime bir an önce son vermek isteyen parti yönetiminin imzaları bir an önce inceleyeceği ve kararını kısa süre içinde bildireceği belirtiliyor.

OLUMSUZ KARAR ÇIKARSA MAHKEMEYE GİDİLEBİLİR

CHP Genel Merkezi'nden olumsuz bir karar çıkması halinde muhaliflerin süreci mahkemeye taşıyabileceği belirtiliyor. Ancak siyasi kulislerde bu düşük bir ihtimal olarak görülüyor. Muharrem İnce ve çevresinin partiye zarar vereceği gerekçesiyle böyle bir sürece partiyi sokmak istemeyecekleri dillendiriliyor.