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CHP’de ikinci adalet yürüyüşü planı! Kılıçdaroğlu yine yollara düşecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tekrardan yollara düşüyor.Adalet Yürüyüşü’nün birinci yılında Enis Berberoğlu’nun tutukluluğunun sürmesi nedeniyle yeniden eylem kararı alabileceği ileri sürüldü.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 09:31
CHP’de ikinci adalet yürüyüşü planı! Kılıçdaroğlu yine yollara düşecek

CHP'nin yeni bir Adalet Yürüyüşü planı daha yaptığı iddia edildi.

Cumhuriyet’in haberine göre CHP , Adalet Yürüyüşü’nü yaptığı Enis Berberoğlu’nun tutukluluğu nedeniyle bir kez daha eylem yapma kararı alacak.

CHP’nin Adalet Yürüyüşü benzeri olası bir eylem kararı, sözde “Tek aday rejimine direniş” ve Berberoğlu’nun tutukluluğunun sürmesini protesto olmak üzere iki gerekçeye dayanacak.

Şu ana kadar parti yönetiminde büyük bir eylemin ne olabileceği, zamanlaması ve adı konusunda bilgi verilmiyor. Habere göre, parti yöneticileri, bu konudaki sorulara Moğollar grubunun, “Bir şey yapmalı” şarkısıyla yanıt veriyor. Partide beklentinin yükseldiği eylemin yapılıp yapılmaması ve bunun şekli ile sonuçları, bugünkü MYK toplantısında gündeme alınarak değerlendirilecek.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 09:31
  1. CHP Genel Başkanı
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. adalet yürüşü

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