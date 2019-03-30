CHP'de 'HDP' ve 'PKK' çatlağı: Bu olay patlayacak, bitirdiler bizi!

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Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile gizli ittifakı açığa çıkan CHP, karıştı. PKK bağlantılı adayların ortaya çıkmasının ardından CHP'liler büyük tepki göstererek sandığa gitmeme kararı aldığı ortaya çıktı.

Sosyal medyada 'Atatürk Sevdası' adlı bir hesabından CHP Silivri Gençlik Kolları'nın Whatsapp grubu olduğu ileri sürülen ve paylaşılan ekran görüntülerindeki söylemlerde CHP'nin patladığı iddia edildi. Bir başka CHP'li hesap ise ekran görüntülerdeki isimleri teyit ettiğini iddia ederken CHP yönetiminin 'Bizi CHP değil PKK yönetsin' diyecek noktaya geldiğini ifade etti.

İşte o ekran görüntüler ve tepkiler:

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