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"CHP'de gizli bir karar merkezi var, biz de kim olduklarını bilmiyoruz"

Habertürk TV'de yayınlanan bir programa Sevilay Yılman CHP ile ilgili çok konuşulacak bir iddiada bulundu. Yılman, CHP'li Tuncay Özkan'ın "CHP'de gizli bir karar merkezi var. Bu karar merkezi CHP'nin dışında bir oluşum. Biz de kim olduklarını bilmiyoruz" dediğini aktardı.

31 Temmuz 2018 Salı 09:41
"CHP'de gizli bir karar merkezi var, biz de kim olduklarını bilmiyoruz"

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, "Tuncay Özkan bir gazeteci arkadaşıma 'CHP'de gizli bir karar merkezi var. Bu karar merkezi CHP'nin dışında bir oluşum. Biz de kim olduklarını bilmiyoruz. Kemal Bey orada alınan kararları MYK’ya getiriyor.'diyor." ifadelerini kullandı.

Yılman, "Bu iddiaya ben inanmıyorum, Genel Başkan yardımcısı Sayın Tuncay Özkan inanıyor. Peki inanıyorsun neden hala onun Genel Başkan olmasını istiyorsun. Madem bu adam proje." diyerek Tuncay Özkan'ın bu açıklamayı çok önemli bir gazeteciye yaptığını iddia etti.

TUNCAY ÖZKAN CANLI YAYINA BAĞLANDI

Programa telefonla bağlanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan iddiaların asılsız olduğunu ifade ederek Sevilay Yılman'a ‘Müfterisin' şeklinde tepki gösterdi. Sevilay Yılman'dan kaynağının ismini açıklamasını isteyen Özkan ısrarlı davranınca Yılman kaynağının Halk Tv Genel Müdürü Şaban Sevinç olduğunu açıkladı.

ÖZKAN: SEVİNÇ YALANCININ İFTİRACININ TEKİDİR...

Tuncay Özkan bunun üzerine Şaban Sevinç'in amacının başka olduğunu ifade ederek “ Şaban Sevinç yalancının, iftiracının tekidir. Bunu niye söylediği de bellidir. Hiçbir şekilde bir görüşme olmadı. Şaban Sevinç bunun hesabını verecek. Mahkemede verecek bunun hesabını. Rezil bir komployu niye yürüttüğünü ben de parti yönetimi de biliyor.” diye konuştu.

SEVİNÇ: CHP GENEL MERKEZİNDEKİ ODASINDA GÖRÜŞTÜK

Canlı yayına bağlanan Halk Tv Genel Müdürü Şaban Sevinç Tuncay Özkan'la 27 Haziran günü saat 10.00'da CHP Genel Merkezi'ndeki odasında görüştüklerini ve Tuncay Özkan'ın kendisine “CHP'de gizli bir karar merkezi var. Ben de onun ne olduğunu daha çözemedim. Bazı önemli kararlar orada alınıyor ve Genel Başkan tarafından MYK'ya getiriliyor.” dediğini aktardı.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 09:41
  1. CHP
  2. Tuncay özkan

YORUM YAZ

  • KocasolakKocasolak27 dk önce
    Haçlı orduları sivil güçler KOMUYANI başkanlığında, yerli hainlerden oluşan bir ÇETE.
  • Yunus 16 Yunus 16 25 dk önce
    TUNCAYYY BİLİRSİN BİLİRSİN DIŞARIDAN GELİYOR O TALİMATLAR? SEN NE ÇAKALSIN BİLMİYORMUŞ AYAĞINA YATIYORSUN. CHP YE GÖNÜL VERMİŞ İNSANLARLA DALGA GEÇME
  • Erhak Erhak 26 dk önce
    Biz şaşırmadık.Kkın proje olduğınu biliyoruz.gizli bir karar merkezi acaba neresi olabilir? Çoktan seçmeli Yapalım.A) Kandil B) Pensilvanya C) DHKPC Karargahları D) Almanya
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