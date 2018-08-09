CHP'de deprem! Topluca istifa ettiler

CHP Kandıra İlçe Başkanı Gülay Vurmaz Eyisabuncular, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün yaptıkları yönetim kurulu toplantısında İlçe Kadın Kolları Başkanı Arzu Güngör ve yönetim kurulu üyeleriyle cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde başarısız oldukları gerekçesiyle bu kararı aldıklarını belirtti.

İstifa dilekçelerini bugün İl Başkanlığına sunacaklarını ifade eden Eyisabuncular, şöyle konuştu:

"Seçimlerde yurt genelindeki başarısızlık yadsınamaz boyutta, Kocaeli ve ilçelerdeki başarısızlık ortadadır. Kandıra ilçe seçimlerde başarısız olmuştur. Bu başarısızlık üyenin, delegenin, mahalle temsilcisinin, il delegelerinin ve ana kademe yöneticilerinin paylaşması ve sorgulaması gereken bir durumdur. Başarısızlığı başka partilerin oy kaybıyla kıyaslamak, geçici bahaneler bulup hiçbir şey olmamış gibi sabitliğe devam etmek zaman kaybı ve basiretsizliktir. Kandıra ilçe örgütü kısa süre önce örgütün ortak kararıyla değişim için olağanüstü kurultaya imza vermiştir. Değişimin gereğini gören ve önerenlerin yer işgal etmeye devam etmesi de abestir. Kişisel hesaplar içinde bulunmayan ve ülke ikbalini şahsi ikballe karıştırmayan Kandıra ilçe örgütü bu konuda hassas davranmış ve gereğini yapmıştır. Kandıra ilçe örgütü olarak, kadın kolları ilçe yönetimiyle aldığımız ortak karar doğrultusunda yönetimden istifa ettik."

Partinin yıllanmış kadrolardan kurtulması, defalarca görev almış, vizyonu tükenmiş, toplamda kalite ruhundan uzaklaşmış kronik kişilerle yola devam etmesinin mümkün olamayacağını aktaran Eyisabuncular, yenilenmiş parti tüzüğünün, yeni yüzler ve adamcılıktan arınmış bağımsız örgütlere yol göstereceğine inandığını kaydetti.

Eyisabuncular, mevcut kadrolarla devam etmenin yerel seçimlerde "bile bile lades" demek olacağını ve sonuçların hezimet olacağını sözlerine ekledi.