0553 313 94 23

CHP'de deprem! Topluca istifa ettiler

CHP Kandıra İlçe Başkanı Gülay Vurmaz Eyisabuncular, ana kademe yönetimi ve kadın kolları olarak görevlerinden istifa kararı aldıklarını bildirdi.

09 Ağustos 2018 Perşembe 10:29
CHP'de deprem! Topluca istifa ettiler

CHP Kandıra İlçe Başkanı Gülay Vurmaz Eyisabuncular, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün yaptıkları yönetim kurulu toplantısında İlçe Kadın Kolları Başkanı Arzu Güngör ve yönetim kurulu üyeleriyle cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde başarısız oldukları gerekçesiyle bu kararı aldıklarını belirtti.

İstifa dilekçelerini bugün İl Başkanlığına sunacaklarını ifade eden Eyisabuncular, şöyle konuştu:

"Seçimlerde yurt genelindeki başarısızlık yadsınamaz boyutta, Kocaeli ve ilçelerdeki başarısızlık ortadadır. Kandıra ilçe seçimlerde başarısız olmuştur. Bu başarısızlık üyenin, delegenin, mahalle temsilcisinin, il delegelerinin ve ana kademe yöneticilerinin paylaşması ve sorgulaması gereken bir durumdur. Başarısızlığı başka partilerin oy kaybıyla kıyaslamak, geçici bahaneler bulup hiçbir şey olmamış gibi sabitliğe devam etmek zaman kaybı ve basiretsizliktir. Kandıra ilçe örgütü kısa süre önce örgütün ortak kararıyla değişim için olağanüstü kurultaya imza vermiştir. Değişimin gereğini gören ve önerenlerin yer işgal etmeye devam etmesi de abestir. Kişisel hesaplar içinde bulunmayan ve ülke ikbalini şahsi ikballe karıştırmayan Kandıra ilçe örgütü bu konuda hassas davranmış ve gereğini yapmıştır. Kandıra ilçe örgütü olarak, kadın kolları ilçe yönetimiyle aldığımız ortak karar doğrultusunda yönetimden istifa ettik."

Partinin yıllanmış kadrolardan kurtulması, defalarca görev almış, vizyonu tükenmiş, toplamda kalite ruhundan uzaklaşmış kronik kişilerle yola devam etmesinin mümkün olamayacağını aktaran Eyisabuncular, yenilenmiş parti tüzüğünün, yeni yüzler ve adamcılıktan arınmış bağımsız örgütlere yol göstereceğine inandığını kaydetti.

Eyisabuncular, mevcut kadrolarla devam etmenin yerel seçimlerde "bile bile lades" demek olacağını ve sonuçların hezimet olacağını sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 10:29
  1. Kocaeli
  2. Gülay Vurmaz Eyisabuncular
  3. CHP
  4. istifa
  5. Arzu Güngör

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emre Akbaba: Yıllarca Galatasaray'ı bekledim
    1. Emre Akbaba: Yıllarca Galatasaray'ı..
    2. “Domuz kafa” Ordu’daki felaket..
    3. Mustafa Aksu Tarım ve Orman Bakan..
    4. Turizmciler ‘bayram’ ediyor
    5. Telekomun büyüklüğü 51 milyar TL’yi..
    6. Mehmet Hadi Tunç Tarım ve Orman Bakan..
    7. Fenerbahçe'de karar verildi! Eğer..
    8. ABD’nin sesi: Solcu Merdan!
    9. Hamas, Siyonist İsrail'i vurdu! Son..
    10. Teknosa’dan ilk yarıda 1,7 milyar TL..
    11. CHP'de deprem! Topluca istifa ettiler
    12. CHP'liler Kılıçdaroğlu'na pankart..
    13. Minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 kişi..
    14. İlk uçuşa ‘1920’ saat kaldı
    15. Traktör alt geçide sıkıştı
    16. AYM'den cinsel saldırı suçları için..
    17. Bomba iddia: PKK'lı terörist, ABD..
    18. Türk Tarih Kurumundan kritik 'Sevr'..
    19. Dönmez: İran ile ticaretimiz meşru
    20. Gezi Parkı'nda faciadan dönüldü!
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
    2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama