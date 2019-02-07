CHP'de 'Maltepe' depremi! Topluca istifa ettiler Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Maltepe'de Ali Kılıç'ı yeniden aday göstermesini tepkiyle karşılayan ilçe teşkilatı topluca istifa etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 16 adayını daha açıkladı. Bu adaylardan biri de Maltepe Belediyesi'nin mevcut başkanı Ali Kılıç oldu. Kılıçdaroğlu'nun hemşehrisi Tuncelili olan Ali Kılıç'ın adaylığı partide istifa dalgalarını yeniden başlattı. CHP Maltepe İlçe Teşkilatı, adaylığa tepki olarak topluca istifa etti.

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