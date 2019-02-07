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CHP'de 'Maltepe' depremi! Topluca istifa ettiler

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Maltepe'de Ali Kılıç'ı yeniden aday göstermesini tepkiyle karşılayan ilçe teşkilatı topluca istifa etti.

07 Şubat 2019 Perşembe 13:14
CHP'de 'Maltepe' depremi! Topluca istifa ettiler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 16 adayını daha açıkladı. Bu adaylardan biri de Maltepe Belediyesi'nin mevcut başkanı Ali Kılıç oldu.

Kılıçdaroğlu'nun hemşehrisi

Tuncelili olan Ali Kılıç'ın adaylığı partide istifa dalgalarını yeniden başlattı. CHP Maltepe İlçe Teşkilatı, adaylığa tepki olarak topluca istifa etti.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 13:14
  1. Tunceli
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. CHP
  4. CHP Maltepe İlçe Teşkilatı

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