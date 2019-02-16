CHP Karacabey ilçe yönetimi istifa etti!

Bursa'da, CHP Karacabey İlçe Başkanı Ayfer Şahin Çiftçi ve yönetim kurulu üyeleri görevlerinden istifa etti.

İlçe Yönetim Kurulu adına yazılı açıklama yapan Çiftçi, CHP Karacabey İlçe Başkanlığı görevinden yönetim kurulu üyesi arkadaşları, kadın ve gençlik kollarıyla birlikte istifa ettiklerini bildirdi.

"Açıklamayı 31 Mart sonrasında yapacağız"

Ayfer Şahin Çiftçi, Belediye Meclis üyeliği ve ittifak sürecinde yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle istifa etme kararı aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Karacabey'de seçim kaybetmek isteyen bazı kişilere karşı istifa ederek bu tavrı gösterme kararı aldık. Bugüne kadar yanımızda olan tüm parti örgütüme, emekçilerimize ve çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Seçim sürecinde daha rahat ve verimli bir çalışma ortamı yaratmak amacıyla partimizin önünü açmış olduk. Partimizin zarar görmemesi açısından detaylı açıklamayı 31 Mart sonrasında yapacağız. Hiç kimseye bir kırgınlığımız yoktur. Partimiz ve ilçemiz için hayırlı olmasını diliyorum."