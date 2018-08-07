Yaşar Tüzün'den CHP Genel Merkezi'ne yalanlama

CHP’de kurultay krizi büyüyor. Genel Merkez’in kurultay için toplanan imza sayısının yetersiz olduğunu bildirmesinin ardından yeni bir açıklama geldi.

İMZA SAYISI 630

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, kurultay için muhalif milletvekillerinin topladığı imza sayısını açıkladı. Tüzün, “1030 doğal delegenin 630'u kurultay için imza attı.” dedi.

Tüzün'ün açıklamaları şu şekilde:

Kurultay yapılması yönünde 630 arkadaşımız bizzat notere giderek iradesini beyan etti. Dolayısıyla eğer hemen yerel seçim öncesi MYK değişiyorsa Kurultay da yapılabilir, kurultay da toplanabilir diyoruz. Bir delege notere niçin imzaya gider? Notere gitmesinin temel sebebi bu irade beyanında bulunmasıdır. Yani olağanüstü kurultay çağrısına imza atmak için gitmiştir.

Seçilmiş delegelerimizi, doğal delegelerimizi çıkardığımızda 1030 seçilmiş delegemiz vardır. 630 tanesi bizzat notere gidip bu beyannameyi imzalamışsa geriye 400 kişi kalmıştır. Bu ne demektir? CHP'nin örgütü, CHP'nin tabanı, CHP'nin seçilmiş kurultay delegesinin yüzde 60'ı değişim istemektedir ve kurultay istemektedir.

Bizim yapmış olduğumuz resmi müracaatta şunu ifade etmek istedik. Bizlerin teslim ettiği iki dosyayı ve 630 irade beyanını kamuoyu ile paylaşmadan, bu çağrı grubundan temsilcilerin çağrılarak onların nezaretinde açıklanmasını bekliyorduk.

Ne kadar arkadaşımız imzasını geri çekmiş? Evet yetkili arkadaşlarımız 31 olduğunu söyledi ama biz bunu görmek istiyoruz. Gerçekten 31 mi, 41 mi bilmiyoruz?

Buradan tüm halkımıza ve kurultay delegelerimize seslenmek istiyoruz. Önümüzdeki günlerde MYK toplantısı sonrası mutlaka bir açıklama yapacaktır. Bugüne kadar yetkili arkadaşlarımız ve yönetici arkadaşlarımızın beyanı geçerli olabilir. 630 delege arkadaşımızın bu beyanı imzaladıktan sonra, 570'i geçemezsiniz, 470'i geçemezsiniz açıklamalarını ciddi bulmadığımızı ifade ediyoruz.

Bu kurultayın toplanması için saygıdeğer genel başkanımızın bir açıklama yapacağını ve bu açıklamadan sonra bizler de yol haritamızı belirleyeceğimizi ifade etmek isterim.