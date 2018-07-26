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Tuncay Özkan Muharrem İnce'ye cevap verdi: Sıradan ve kaba bir adamın...

CHP'de sular durulmuyor. Parti genel başkanlığına oynayan Muharrem İnce'nin mevcut genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine cevap veren Tuncay Özkan, İnce'yi hedef alarak, "Sıradan ve kaba bir adamın kahraman gibi gösterilmesini sağlayacak koşulları ve durumu yaratan mücadeleler tarihte ortaya çıkabilirler" ifadesini kullandı.

26 Temmuz 2018 Perşembe 16:43
Tuncay Özkan Muharrem İnce'ye cevap verdi: Sıradan ve kaba bir adamın...

24 Haziran seçimlerini kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor.

CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğu bırakmamak için çabalarken, cumhurbaşkanı adayı ve parti liderinin en büyük rakibi Muharrem İnce'nin taraftarları ise imza toplayıp olağanüstü kurultaya giderek genel başkanı koltuktan indirmeye çalışıyor.

YENİ KAVGA BAŞLADI

İmza tartışmasında Muharrem İnce bir tweet atarak yine Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. İnce şunları yazdı:

"Partimdeki gelişmeleri ibretle ve üzülerek izliyorum. Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor. Herşeye rağmen umut galip gelecek, değişim çok yakında."

"TEK ADAM DEĞİL, CHP ÖNEMLİ"

İnce'nin bu sözlerine karşılık Kılıçdaroğlu taraftarı Tuncay Özkan'dan geldi. Muharrem İnce'nin genel başkan olması halinde partiden kovulacağından korkan Özkan Twitter hesabından şunları paylaştı:

“'Sıradan ve kaba bir adamın kahraman gibi gösterilmesini sağlayacak koşulları ve durumu yaratan mücadeleler tarihte ortaya çıkabilirler.' Ama bunların tarihi esir almalarına asla izin verilmez. CHP KENDİ DİYALEKTİĞİNDEN KOPARILAMAZ. Tek adamlar değil CHP önemli."

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 16:43
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  • POLINWAPOLINWA37 dk önce
    SATILMIS TUNCAY ISTESEN ISTEMESENDECHP BU DEGISIMI YAPACAK SENINDE YALAKALIK BALONUN PATLAYACAK TUNCAY INCE INCE YOLA DEVAM.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 24 dk önce
    Beter Olsunlar.
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