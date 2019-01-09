CHP'li Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan istifa etti
Yerel seçimlerinde partisinden yeniden aday gösterilmeyen CHP'li Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan istifa etti.09 Ocak 2019 Çarşamba 10:02
31 Mart yerel seçimlerinde partisinden aday gösterilmeyen CHP’li Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan partisinden istifa etti. Başkan Özakcan’ın istifa dilekçesini noter aracılığıyla il yönetimine gönderdi.
'Siyaset yapma imkanım kalmadı'
2014 yerel seçimlerinde Efeler Belediye Başkanı seçilen Özakcan’ın CHP’de siyaset yapma imkanının kalmadığını gerekçe göstererek istifa ettiği öğrenilirken, ilerleyen süreçte ayrıntılı bir şekilde açıklama yapacağı ifade edildi.
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