CHP’de bayramlaşma programı yeni binada yapıldı

CHP Malatya İl Başkanlığında bayramlaşma programı yeni il binasında yapıldı.

Yoğun katılımla gerçekleşen bayramlaşma programına CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Parti Meclis Üyesi Emre Çam, ilçe belediye başkanları, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ve partililer katıldı.

Burada konuşan CHP İl Başkanı Enver Kiraz herkesin Ramazan Bayramını tebrik ederek, “Bayramlar, dayanışmanın, kardeşliğin, barışın adıdır. Bu bayramda da paylaşmayı, dostluğu, sevgiyi, kalbinizi bize açtığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” dedi.

Kiraz, yeni ilbinasının açılışının kısa sürede gerçekleşeceğini ifade ederek, “Burası yeni il binamız. Yeni il binamızda bu bayramlaşmayı yapmanın heyecanını, mutluluğunu, onurunu, gururunu yaşıyoruz. Yeni il binamızın Malatya’ya kazandırılmasında başından sonuna kadar bütün destek ve katkı Genel Başkan Yardımcımız Veli Ağbaba’nındır. Veli Ağbaba olmasaydı burada bu binaya sahip olamazdı Malatya. Bu beş katlı Malatya, Cumhuriyet Halk Partisi’ne yakışır bina Veli Ağbaba’nın Malatya’ya büyük bir eseridir” şeklinde konuştu.

"İstanbullunun adayı İmamoğlu seçimi alacak"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, millet ittifakının adayı, 16 milyon İstanbullunun adayı Ekrem İmamoğlu’nun seçimi alacağını belirterek, "31 Mart’ta anasının ak sütü gibi aldığı seçim gibi. Orada tekrar huzurun, kardeşliğin, israfın olmadığı bir memleketi oluşturacağız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise, herkesin bayramını tebrik ederek, gündemi değerlendirdi.

Ağbaba, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkanları ve seçim müdürlerinin 23 Haziran’da da görev yapacağını açıklamasına ilişkin, "YSK, 6 Mayıs’ta bir karar verdi. ’Sandık Kurulu Başkanları memur olmadığı için seçimlerin yenilenmesine karar veriyorum’ dedi. Seçim kurulu başkanları ve ilçe seçim kurullarıyla ilgili suç duyurusunda bulundu, geçtiğimiz günlerde vermiş olduğu kararla YSK hem kendini inkar etti hem de 1950’den beri oluşturulan seçim kurulu hukukunu inkar etmiş oldu. Aklımızla alay ediyorlar, sabrımızı zorluyorlar. Eğer seçimde hile varsa, bu sandık kurulu başkanlarının atanması yanlışsa niye bugün doğru diyorsun, hakkında soruşturma açmıyorsun, Eğer seçim doğru yapılmadıysa niye bu insanlarla 23 Haziran’da seçim yapıyorsun, Ne yaparlarsa yapsınlar millet ittifakının adayı, 16 milyon İstanbullunun adayı Ekrem İmamoğlu seçimi alacak. 31 Mart’ta anasının ak sütü gibi aldığı seçim gibi. Orada tekrar huzurun, kardeşliğin, israfın olmadığı bir memleketi oluşturacağız" ifadelerini kullandı.

CHP Parti Meclisi Üyesi Emre Çam da, “Çok zor bir süreç yaşıyoruz. O zor sürecin en önemli kısmını 31 Mart’ta sizlerin de desteğiyle güzel bir sınavdan geçmeyi başardık. 31 Mart’ta ‘martın sonu bahar’ demiştik, 23 Haziran’da da ‘haziranın sonu yaz olsun" diye konuştu.