0553 313 94 23

CHP'de Ankara ve İstanbul adayları kesinleşti!

Yerel seçimlere İYİ Parti ile ittifak yaparak girecek olan CHP'de, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adayların kesinleştiği iddia edildi.

15 Aralık 2018 Cumartesi 15:05
CHP'de Ankara ve İstanbul adayları kesinleşti!

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İYİ Parti ile seçim ittifakında mutabakata varmasının ardından gözler özellikle büyük şehirlerin adaylarına çevrildi.

Ankara adayı Mansur Yavaş, İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu

Yerel seçimlerde İYİ Parti ile ittifak yoluna giden CHP'de, Ankara için Mansur Yavaş, İstanbul için deEkrem İmamoğlu'nun adaylıklarının kesinleştiği iddia edildi.

İmamoğlu için ayrı lansman yapılacak

CHP'nin İstanbul'dan aday göstereceğiEkrem İmamoğlu’nun isminin açıklanmasının özel bir tanıtım toplantısı düzenlenerek tek başına yapılacağı da öne sürüldü.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 15:05
  1. CHP
  2. yerel seçimler
  3. Ankara ve İstanbul adayları
  4. Ekrem İmamoğlu
  5. Mansur Yavaş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alt kattaki yangını balkondan izlediler
    1. Alt kattaki yangını balkondan izlediler
    2. Bakan'dan Dicle Barajı açıklaması:..
    3. Feci ölüm! Helezon makinesi hayatının..
    4. Çıkan yangın 12 saattir devam ediyor
    5. Quaresma özür diledi
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu
    7. CHP'de Ankara ve İstanbul adayları..
    8. Kimse elini cebine atmayınca Ali Koç..
    9. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    10. Quaresma özür diledi
    11. Türkiye aleyhine kapı kapı dolaşan PKK..
    12. Mağarada kıstırılan teröristlerden..
    13. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    14. Baba Selman devrede! Önce fırça sonra..
    15. 2019 Yılı Bütçesi Genel Kurul'da
    16. Sivasspor'dan ölen taraftar için vefa
    17. İYİ Parti Isparta ilçe belediye başkan..
    18. Terör örgütü PKK, Sincar'da Türkiye..
    19. Bulantıya, kusmaya zencefil çok etkili
    20. Türkiye'den Katar açıklaması
    Şüpheli ölüm: "Çok büyük işler yapacağız" dedi, hayatını kaybetti
    Şüpheli ölüm: "Çok büyük işler yapacağız" dedi, hayatını kaybetti
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak