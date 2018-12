CHP'de Ankara ve İstanbul adayları belirlendi

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partisinin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayının Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayının ise Ekrem İmamoğlu olduğunu bildirdi.

Torun, parti genel merkezinde belediye başkan adaylarının belirlenmesi için yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.

Bugün gerçekleştirdikleri Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi toplantılarında 67 belediye başkan adayını belirlediklerini belirten Torun, "CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye başkan adayı Zeydan Karalar ve Antalya Büyükşehir Belediye başkan adayı Muhittin Böcek oldu." ifadelerini kullandı.

Bunun yanında Ağrı'da Ahmet Meriç'in, Bolu'da Tanju Özcan'ın, Niğde'de Rasim Yılmaz'ın ve Sivas'ta ise Ali Akyıldız'ın aday gösterileceğini dile getiren Torun, Kocaeli İzmit'e milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'i aday olarak belirlediklerini kaydetti.

Türkiye'nin huzurunun kaçtığını, halkın, iktidarın toplumu kutuplaştırmasından bezdiğini savunan Torun, milletin, iktidarın insanları komşusuna, okul arkadaşına, iş arkadaşına karşı kışkırtan dilinden yorulduğunu ileri sürdü.



Türkiye'nin yoksullaştığını, iktidarın bilgisiz ve beceriksiz ekonomi yönetiminin faturasını ödemekten bunaldığını öne süren Torun, "AKP doların iniş çıkışlarından, faizlerden söz ederken, millet evine ekmek götürememekten, çocuğunu kalitesiz eğitime teslim etmekten, işsiz kalmaktan söz ediyor. Doların inişi çıkışı, faizlerin oranları AKP'lilerin ve ailelerinin zenginliğini azaltıp çoğaltıyor olabilir ama ekonomik kriz yoksullar için açlık demek, çalışanlar için işsizlik, yoksulluk demek." dedi.

Kentlilerin eskimiş, köhnemiş belediye yönetimlerini terk etmek istediğini belirten Torun, şöyle konuştu:

"Kentliler atanmış belediye müdürü istemiyor. Seçtiği başkanın kendi rızası sorulmadan görevden alınmasını kabul etmiyor. Kentliler belediye başkanını seçmek ve kendi ne zaman isterse o zaman göndermek istiyor. Kentliler seçtiği başkanın kendisine karşı sorumlu olmasını istiyor. Kentliler Erdoğan gel deyince gelen, git deyince giden birini istemiyor. Kentliler sadece başkanın değil, belediyecilik anlayışının da değişmesini istiyor. Kentliler kentleriyle ilgili kararların kendisine sorulmadan alınmasını reddediyor. Kentliler sokaklarında hafriyat kamyonlarının cirit attığı, çocuklarını, yaşlılarını ezdiği, yandaş müteahhitler dışında kimsenin kazanmadığı işleri artık yutmuyor. Kentlerimiz tarihine, kültürüne ihanet eden yönetimleri reddediyor. Kimse kentlerin tarihini, kültürünü, mirasını yıkan, yok eden bir belediyecilik istemiyor. Herkes kadınların, çocukların, yaşlıların, engellilerin şehre güven içinde erişebildiği bir hayat istiyor. Örneğin AKP'nin İstanbul'unda kadınlar sokaklarda, otobüslerde güven içinde hissetmiyor."

- "Huzuru tesis etmeye adayız"

Torun, 6 yaşında çocukların sabahın kör karanlığında trafik cehenneminde saatlerce yolculuk yaptığını, yaşlıların ve engellilerin megapollerin vahşileşen hızında sokaklara çıkamadığını kaydederek, "Büyükşehirlerde herkes birazcık nefes almak, sosyalleşmek, iyi vakit geçirmek için CHP'li belediyelerin yönettiği yerlere geliyor. Çünkü kentlerimizin bostanları, bahçeleri, yeşil alanları, insanların onlarca yıldır yaşadığı mahalleleri yandaş iş adamlarına peşkeş çekiliyor, sokak hayvanları şehrin uzak kırsallarında açlığa, ölüme terk ediliyor. Kentliler sağlıklı, güvenli, ekonomik şartlarına yetişebildiği bir hayat istiyor." dedi.

Kentlilerin okuluna, hastanesine güven içinde ve ekonomik olarak gidebildiği bir şehir istediğinin altını çizen Torun, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Tüm kentliler ucuz ve sağlıklı gıdaya erişebilecek çözümler istiyor. Huzur ve barış içinde yaşayacakları bir kent istiyor. Örneğin İstanbul'da Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden, her dinden, her mezhepten, her kimlikten insanlar bir arada yaşıyor. AKP İstanbulluları birbirine düşman etmek istiyor. Oysa İstanbullular komşuları ile düşman olmak istemiyor. Onlarla şehrinde, mahallesinde, sokağında, apartmanında, evinde barış içinde, dostlukla, huzur içinde yaşamak istiyor. Kısacası İstanbullular da herkes gibi huzurlu bir hayat istiyor. Çünkü herkesin derdi aynı. Kentler, kendisinden başka hiçbir şey düşünmeyen yönetimlerden bunaldı, sıkıldı, bezdi. İnşaatlarınızın eziyetinden, ihtiraslı projelerinizin insanların hayatını hiçe saymasından, insanları birbirine düşman etmeye çalışmanızdan, her geçen gün hayatı daha pahalı hale getiren politikalarınızdan yoruldu. Türkiye AKP'den yoruldu. CHP kentlerin kaderini iki dudak arasına almanın değil, huzurunu tesis etmeye aday."

"Biz kentlerimize memur atamıyoruz. Biz, başından beri ne İstanbul için ne diğer şehirler için sadece aday aramıyoruz. Biz hem İstanbul'a hem Türkiye'ye kaybettiği huzuru getirecek, artık sürdürülemez hale gelen yoksulluğu giderecek, yok ettiğiniz demokrasiyi kuracak bir kadroyu kuruyoruz." diyen Torun, hem Türkiye, hem İstanbul'un huzurlu, sağlıklı, demokratik ve kendilerini yoksullaştırmayacak şehirler istediğini vurguladı.

- "Atanmış değil, liyakatıyla hak etmiş adaylar"

Bunu Eskişehir'de, İzmir'de, Kadıköy'de, Çankaya'da, Seyhan'da, Konyaaltı'nda, Muratpaşa'da, Nilüfer'de ve birçok yerde yaptıklarını ifade eden Torun, şunları kaydetti:



"Dünyanın bütün bağımsız belediye endekslerine, araştırmalarına bakın. Türkiye'nin en yaşanabilir, refahı en yüksek, hayatın en kaliteli ve en ucuz olduğu şehirler CHP'nin yönettiği şehirler. CHP'li belediyelerde yılbaşından itibaren asgari ücret 2200 lira olacak ve 31 Marttan sonra CHP’li olacak belediyelerde de bu uygulamayı sürdüreceğiz. Hiç kimse işinden ve aşından olmayacak bizim belediyelerde. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler en çok bizim şehirlerimizde mutlu hayatlar sürüyorlar. CHP'li yerel yöneticiler Türkiye'nin en iyileri olduklarını en itibarlı uluslararası zeminlerde kanıtladılar. Aynı araştırmalara AKP'li şehirler de konu oldu. Aynı yarışmalara AKP'li belediyeler de başvurdu. Ama hepsinde sınıfta kaldılar. AKP bağa, bahçeye, bostana bina diker. Biz mutlu hayatlar kurarız. Buraları gençlere, çocuklara, yaşlılara, kadınlara açarız. Bu yüzden tüm adaylarımız kutuplaştıran değil birleştiren, sorunları derinleştiren değil çözen isimler. Bizim adaylarımız atanmış değil, heyecanı, dinamizmi, tecrübesi ve liyakatiyle adaylığı hak etmiş isimler."

Torun, tüm adaylara başarılar dileyerek, sürecin Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

- "Yavaş üye olacak"

Torun, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Mansur Yavaş'ın üye kaydı gerçekleşti mi?" sorusu üzerine Torun, bunun her an gerçekleşebileceğini söyledi.

"Mersin, Bursa ve İzmir'in adayları ne zaman açıklanacak?" sorusuna Torun, "Önümüzdeki hafta PM olabilir. Mersin'i, Bursa'yı, İzmir'i en kısa sürede açıklayacağız. İzmir belki daha sonraya kalabilir. Çok titiz bir çalışma sürdürüyoruz. Yılbaşına kadar belki bir PM gerçekleşebilir henüz kesin değil." yanıtını verdi.

CHP'nin diğer belediye başkan adayları şöyle:

"Adana Çukurova'da Soner Çetin (mevcut), Adıyaman Yaylakonak beldesi Abuzer Aydın, Ankara Mamak'ta Adnan Demirci, Polatlı'da Sami Çay, Antalya Muratpaşa'da Ümit Uysal (mevcut), İbradı'da Serkan Küçükkuru, Konyaaltı'nda Semih Esen, Döşemealtı Turgay Genç (mevcut), Aksu'da İsa Yıldırım, Finike'de Mustafa Geyikçi, Aydın Kuşadası'nda Ömer Günel, Didim'de Ahmet Deniz Atabay (mevcut), Söke'de Levent Tuncel, Efeler'de Mehmet Fatih Atay, Bartın Ulus'ta Çetin Selçuk Arslan, Batman Gercüş Kayapınar'da Osman Önel, Bitlis Tatvan'da Nazım Göçmen, Bolu Mudurnu Taşkesti'de Mustafa Acar, Burdur Ağlasun Fevzi Kasap, Çanakkale Eceabat'ta Metin Övün, Bozcaada'da Hakan Can Yılmaz (mevcut), Çorum Mecitözü'nde Veli Aylar, Diyarbakır Çınar'da Muharrem Öztürk, Ergani'de Vedat Çetin, Hani'de Erme Barç, Çermik'te Abdulkadir Akdağ, Silvan'da Gülistan Baysal, Hazro'da Abdullah Kaplama, Edirne Uzunköprü Kırcasalih'te Hüseyin Tütüncü, Erzincan Kemaliye'de Soner Coşkun, Otlukbeli'nde Haci Yeşildağ, Erzurum Yakutiye'de Cemal Koçak, Hakkari Çukurca'da Abubekir Aksaç, Şemdinli'de Mirpenç Uysal, Isparta Eğirdir'de Mehmet Kaş, Şarkikaraağaç Çiçekpınar'da Enver Tunç, İstanbul Beylikdüzü'nde Mehmet Murat Çalık, Karaman Kazım Karabekir'de Sami Evren, Kastamonu Pınarbaşı'nda Mete Yılmaz, Çatalzeytin'de Mahir Muhlis Acar, Kırıkkale Balışeyh'te Hasan Erdal, Kırklareli Lüleburgaz'da Murat Gerenli (mevcut), Konya Akşehir'de Eyüp Oyan, Hüyük'te Ali Büyükdoğan, Yunak'ta Muammer Diri, Muş Bulanık Yoncalı'da İsmail Gündüz, Nevşehir Merkez Uçhisar'da Bünyamin Şabab, Ordu Kumru'da Osman Cayak, Ordu Gülyalı'da Ulaş Tepe, Rize Hemşin'de Şakir Bozak, Tekirdağ Saray'da Özgen Erkiş, Tokat Almus Görümlü'de Ali Güneş, Niksar Yazıcık'ta Tuncer Uzunoğlu (mevcut), Tunceli Pertek'te Ruhan Alan, Yalova Termal'de Selçuk Can Uslu, Yozgat Boğazlıyan Yenipazar'da Halil İbrahim Alparslan, Zonguldak Kilimli Muslu'da Sabahattin Adıyaman (mevcut) ve Devrek'te Çetin Bozkurt."