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CHP'liler kazan kaldırdı! Akşener isyanı

CHP Balıkesir il teşkilatı, yerel seçimlerde İYİ Parti ile ittifak yapılmasına tepki gösterdi. Kazan kaldıran CHP'liler Kılıçdaroğlu’na “Adaylıktan çekilmeyiz” mesajı yolladı.

14 Aralık 2018 Cuma 10:02
CHP'liler kazan kaldırdı! Akşener isyanı

CHP ile İYİ Parti arasında bir aydır devam eden seçim işbirliği görüşmelerinde yaşanan kriz masayı dağılma noktasına getirirken, önceki günkü ziyaret trafiğinin ardından uzlaşı çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in bir araya gelmesiyle sonuçlanan görüşmede, 21 büyükşehir üzerinde anlaşma sağlandı.

Buna göre İYİ Parti; Ankara, İstanbul, Antalya, Bursa, Adana dâhil mevcut belediye başkanı bulunan İzmir, Aydın, Muğla, Tekirdağ, Eskişehir ve Hatay’da aday çıkarmayacak ve CHP adayını destekleyecek. CHP ise iki parti arasında krize neden olan Balıkesir’de adayını geri çekerek bu şehirde İYİ Parti’yi destekleyecek. CHP ayrıca Denizli, Manisa, Kocaeli, Konya, Samsun, Trabzon, Kayseri, Sakarya ve Gaziantep’te de aday çıkarmayarak İYİ Parti adayını desteleyecek.

Kılıçdaroğlu’nu istifaya çağırdılar

CHP Balıkesir Teşkilatı,  adaylarının geri çekilip, İYİ Parti’yi destekleme kararına isyan etti. CHP Gençlik Kolları Balıkesir il merkezine giderek Kılıçdaroğlu’nu istifaya davet etti. CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı da, il yönetimini olağanüstü topladı. Bu sırada il başkanlığına gelerek tepkilerini dile getiren partililere seslenen Sarı, “İttifak yapılacaksa başka yerlerde yapılmalı. Balıkesir özelinde kabul etmemiz mümkün değil. Biz adayımızı açıkladık ve bunun arkasındayız. Balıkesir’de çıktığımız yoldan dönmeyiz. Biz partililerin burada toplanmasını bekliyoruz. Bu sesimiz, çığlığımız Türkiye’nin dört bir yerinde duyulana kadar devam edecek. Tüm yönetim kurulu ve 20 ilçeyle bu mücadelenin önündeyiz” dedi.

(Türkiye)

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 10:02
  1. Sakarya
  2. Hatay
  3. Gaziantep
  4. Eskişehir
  5. Denizli
  6. Balıkesir
  7. Ankara
  8. Meral Akşener
  9. Kılıçdaroğlu
  10. iyi parti
  11. İstanbul
  12. Antalya
  13. Bursa
  14. Adana dâhil mevcut belediye başkanı bulunan İzmir
  15. Aydın
  16. Muğla
  17. Tekirdağ
  18. Manisa
  19. Kocaeli
  20. Konya
  21. Samsun
  22. Trabzon
  23. Kayseri
  24. CHP

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