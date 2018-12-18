CHP'de İstanbul ve Ankara adayları netleşti! PM'den onay bekleniyor

CHP'de bugün iki kritik toplantı peş peşe yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu önce Merkez Yönetim Kurulu (MYK),ardından da Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek. CHP'de yerel seçimlerde yarışacak bazı adayları belirlemek için toplanan Parti Meclisi'ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi için Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi için ise Mansur Yavaş'ın isimleri sunulacak.

Ekrem İmamoğlu ilan edilecek

Toplantıda, Ekrem İmamoğlu'nun adının resmen ilan edilmesi bekleniyor. Beylikdüzü Belediye Başkanı İmamoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmesinin yanı sıra, Antalya'da Muhittin Böcek'in, Adana'da Zeydan Karalar'ın, Bursa'da ise Mustafa Bozbey'in adaylığına kesin gözüyle bakılıyor. CHP ile İYİ Parti işbirliğinin dışında bırakılan Mersin Büyükşehir Belediyesi için ise, eski milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun bir adım önde olduğu belirtiliyor. Bu arada kulislerde, toplantıda ilan edilecek aday sayısının "İstanbul adayını gölgelememek adına" beklentinin altında tutulabileceği konuşuluyor.

Ankara ve İzmir ne zaman ilan edilecek?

Ankara adayının ise bugün açıklanması beklenmiyor. Kılıçdaroğlu'na yakın kurmaylar, "bugün kararlaştırılması sürpriz olur" yorumunda bulunurken, aday ismi konusunda hala Mansur Yavaş isminin favori olduğu belirtiliyor. Kulislerde bir sonraki Parti Meclisi için 24 Aralık tarihinin kararlaştırılacağı, Ankara ve İzmir adaylarının da o toplantıda ilan edilebileceği belirtiliyor.