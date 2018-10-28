CHP’de aday komedisi! AK Partili’yi aday gösterdiler: "İdare et kardeşim"

Girdiği her seçimden mağlup çıkan CHP'nin nasıl yönetildiğini gözler önüne seren bir skandal Van'ın Saray ilçesinde yaşandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Parti Meclisi, geçen hafta 2019'daki yerel seçimler için 105 aday belirledi. Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Belediye başkan adaylarını 3.5 saatlik bir toplantının ardından, titiz bir çalışmayla belirledik. Adaylarımızın hepsi de örgütümüzün ve yereldeki tüm kesimlerin üzerinde mutabık oldukları isimlerdir" dedi. Bu açıklamaya Van'ın Saray ilçesinden şok bir itiraz geldi. 8 bin nüfuslu ilçede CHP dahil hiçbir partiye kaydı bulunmayan, seçimler için başvurusu dahi olmayan Şefik Yamandağ'ın (48) kendisinden habersiz şekilde belediye başkanlığı için aday yapıldığı ortaya çıktı. Yamandağ, yurt içi ve dışından, "Hayırlı olsun" telefonları alınca büyük şaşkınlık yaşadı.

'İdare et kardeşim'

Yamandağ, CHP adayları arasında ismini görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Hemen CHP Saray İlçe Başkanı Ekrem Yıldız'ı aradı. Yıldız'a, "Ağabey beni aday göstermişsiniz. Benim başvurum yok. Partiye kaydım bulunmuyor. Neden böyle bir şey yaptınız" diye sordu. Yıldız ise, "İdare et kardeşim. Başka aday bulamadık. Senin ismini yazdık" karşılığını verdi. SABAH'a konuşan Yamandağ, avukatı aracılığıyla noterden tebligat gönderip, dava açacağını söyledi. Yamandağ, "AK Parti Saray İlçe Başkanı Şeref Çevik beni arayarak, 'Dayı hayırdır CHP'nin adayı olmuşsun. Bize rakip mi oluyorsun' diyerek bana sitem etti. MHP Saray ilçe başkanı aradı. Ona da benzer şeyler söyledim. Ben, CHP'nin Van İl Başkanı kim onun dahi ismini bilmem. Bu ayıbı temizlemeleri lazım. Ne kadar 'titiz' çalıştıkları belli oldu. Bu partinin niye bir arpa boyu yol alamadığı buradan belli. Seçim dönemlerinde elimi vicdanıma koyup oyumu öyle atarım. Son seçimlerde oyumu AK Parti'ye verdim. Kimlik bilgilerimi nereden almışlar, nasıl aday yapmışlar halen çözemedim" dedi.

İsmi tahminen yazdık

CHP Saray İlçe Başkanı Ekrem Yıldız ise şunları söyledi: "Şefik'in çevresi geniş olduğu için böyle bir tasarrufta bulunduk. Kendisine söylemeden listeye yazdım. CHP Van İl Başkanı Mehmet Kurukçu beni arayıp, 'Saray'da kiminle seçimi alabiliriz' diye sorunca ben de direkt Şefik'in ismini verdim. Partiye üyeliği yok, adaylık başvurusu da olmadı. Tahminen yazdık ama tutmadı. İsmi salladık. Şefik kabul etmeyince yerine oğlum inşaat mühendisi Ulaş Yıldız'ı yazacağım. 24 yaşında genç ve CHP'ye üyeliği de var."

(Sabah)