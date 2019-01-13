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CHP'de aday belirlemede sona gelindi

CHP Parti Meclisi, 16 Ocak'ta yapacağı toplantıda yeni belediye başkan adaylarını belirleyecek- Şimdiye kadar 15'i büyükşehir olmak üzere 630 belediye başkanını açıklayan CHP, bu toplantı ile aday tespit sürecinde son aşamaya gelmiş olacak- PM sonrası CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayının da açıklanması bekleniyor

13 Ocak 2019 Pazar 11:07
CHP'de aday belirlemede sona gelindi

ANKARA (AA) - MEHMET TOSUN - CHP Parti Meclisi (PM), 16 Ocak'ta yapacağı toplantıda yeni belediye başkan adaylarını belirleyecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bugüne kadar yerel seçimlere katılacak adayları belirlemeye yönelik 5 kez toplanan PM, altıncı toplantısına hazırlanıyor.

Şimdiye kadar yapılan toplantılarda 15 büyükşehir, 28 il, 437 ilçe ve 150 belde olmak üzere toplam 630 belediye başkan adayını belirleyen CHP, bu toplantı sonrasında da çok sayıda il ve ilçe belediye başkan adayını açıklayacak.

İYİ Parti ile yapılan iş birliği doğrultusunda Ankara, İstanbul, Antalya ve Adana Büyükşehir Belediye başkan adaylarını daha önce açıklayan CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı sona bırakıldı.

İzmir'le ilgili aday belirleme çalışmalarında son aşamaya gelen partinin bu PM sonrası İzmir adayını açıklayabileceği konuşuluyor.

CHP'nin 16 Ocak'taki Parti Meclisi Toplantısı'nda belediye başkan adaylarını tamamlamayı hedeflediği, yetişmemesi durumunda ay sonunda bir PM toplantısı daha yapılabileceği ifade ediliyor.

- "İYİ Parti ile mutabakat tamam"

CHP bugüne kadarki toplantılarda Ankara'da Mansur Yavaş, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Antalya'da Muhittin Böcek, Adana'da Zeydan Karalar, Bursa'da Mustafa Bozbey, Kahramanmaraş'ta Ali Öztunç, Van'da Nurettin Beyaz, Mersin'de Vahap Seçer, Aydın'da Özlem Çerçioğlu, Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen, Hatay'da Lütfü Savaş, Mardin'de Süleyman Sarı, Muğla'da Osman Gürün, Tekirdağ'da Kadir Albayrak ve Malatya'da Soner Gökçe'yi büyükşehir belediye başkan adayı olarak açıkladı.

Parti, daha önce açıklanan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ahmet Akın'ı ise İYİ Parti ile yapılan ittifak kapsamında, PM oylaması ile geri çekti.

Şu ana kadar 21 büyükşehirde İYİ Parti ile anlaşma yapan CHP, il ve ilçe adaylarının belirlenmesinde bu parti ile büyük ölçüde mutabakatı sağladı.

Gelinen aşamada, "mutabakatın son halinin" gelecek günlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 11:07
  1. CHP Parti Meclisi
  2. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu
  3. PM

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