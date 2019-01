CHP'de 70 belediye başkan adayı daha belirlendi

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi için Veysi Aghan, Amasya'da Arife Serpil Saraçoğlu, Bartın'da Mehmet Arslan, Kars'ta Taner Toraman, Kastamonu'da Mustafa Öztürk belediye başkan adayı olarak gösterildi." dedi.

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında "yerel seçim" gündemiyle parti genel merkezinde toplandı.

Toplantı sürerken açıklama yapan Torun, belediye başkanı adaylarını seçerken toplumun bütün kesimlerinin görüşlerine başvurduklarını belirtti.

Bugün toplam 70 aday daha belirlediklerini ifade eden Torun, "CHP'den Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi için Veysi Aghan, Amasya'da Arife Serpil Saraçoğlu, Bartın'da Mehmet Arslan, Kars'ta Taner Toraman, Kastamonu'da Mustafa Öztürk belediye başkan adayı olarak gösterildi." diye konuştu.

Bugün açıklanan adaylarla toplam 698 adayın açıklanmış olduğunu dile getiren Torun, bunların 16'sının Büyükşehir, 28'inin il belediye başkan adayı olduğunu bildirdi.

CHP'nin şehirlerin belediyelerine değil, yerelden ülkenin huzurunu tesis etmeye aday olduğunu belirten Torun, "Bu bir yerel seçimdir. Bu seçimi genel seçim havasına sokmak istiyorlar. Kendilerine başkan seçimi çıtaları koyuyor, çıtanın altına düşerse meşruiyetleri sarsılır diye kaygıya kapılıyorlar. Yerel seçimi millete referandum gibi sunmaya çalışıyorlar. Milleti 'devletin bekasını isteyenler-istemeyenler' diye bölüyorlar." dedi.

Millet birbirine düşman edilmeden, devletin imkanları kullanılmadan adil ve demokratik bir seçimin yapılması gerektiğini söyleyen Torun, Türkiye'nin, iktidarın toplumu kutuplaştırmasından bunaldığını savundu.

- "Millet adil ve helal seçim istiyor"

Bu süreçte devletin arabaları, uçakları, paraları, salonlarının kullanıldığını ileri süren Torun, şöyle devam etti:

"AK Parti'liler, memurlar, işçiler, öğrenciler de artık devletin araçlarıyla AK Parti mitinglerine taşınmanın haram olduğunu görüyor. Haramla finanse ettikleri seçimleri helal yönetemezler. Millet bunun farkında. Millet adil ve helal seçim istiyor.Cumhurbaşkanı değil, belediye başkanı seçiyoruz. 'Devletin bekası, Cumhur İttifakı, yüzde 52 çıtası' diyerek esas meselelerimizi gizliyorlar. Hakikati milletten saklıyorlar. Ne kadar saklasalar da millet hakikatin farkına her gün bir kez daha varıyor. Hayat her geçen gün daha pahalı hale geliyor. Bütün toplum kaygı içinde. AK Parti 'doların iniş çıkışlarından, faizlerden' söz ederken, millet 'evine yemek götürememekten, çocuğunu pahalı ve kalitesiz eğitime teslim etmekten, işsiz kalmaktan' söz ediyor. Doların inişi çıkışı, faiz oranları AK Parti'lilerin ve ailelerinin zenginliğini azaltıp çoğaltıyor olabilir ama ekonomik kriz yoksullar için açlık demek, çalışanlar için işsizlik, yoksulluk demek."

Torun, milletin, ucuz ve sağlıklı bir hayat, hastanesine ucuza ve güven içinde gidebildiği bir şehir, ucuz ve sağlıklı gıdaya erişebilecek çözümler, huzur ve barış istediğini söyledi.

- "İzmir'e yetkili kurullar karar verecek"

CHP'li yerel yöneticilerin, Türkiye'nin en iyileri olduklarını en itibarlı uluslararası zeminlerde kanıtladığını belirten Torun, şöyle konuştu:

"AK Parti bağa, bahçeye, bostana bina diker. Biz, mutlu hayatlar kurarız. AK Parti parkları, yeşil alanları dikenli tellerle, polis barikatlarıyla çevirir. Biz telleri, barikatları kaldırır, buraları gençlere, çocuklara, yaşlılara, kadınlara açarız.Bu seçimler şu soruyu yanıtlayacak, bütün şehirler Ankara'dan cumhurbaşkanlığından mı yönetilsin yoksa şehirler seçmenlerin seçtiği yönetimlerce mi yönetilsin? Şehirlerde ulaşımı, gıdayı, suyu, hizmetleri nasıl ucuzlatacağımızı mı konuşalım yoksa komşumuza, iş arkadaşımıza, çocuğumuzun okuldaki arkadaşının ailesine neden düşman olmamız gerektiğini mi?"

Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Torun, "İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı ne zaman açıklanacak. Aziz Kocaoğlu İzmir için aday adayı mı?" sorusu üzerine, çalışmalarının devam ettiğini, gelecek PM toplantısında yine belediye başkan adaylarını açıklayacaklarını söyledi.

Aziz Kocaoğlu'nun daha önce yaptığı açıklamada, "tekrar belediye başkan adayı olamayacağını" ifade ettiğini anımsatan Torun, Kocaoğlu'nun bu süreçte "tekrar aday olabileceğini" dile getirdiğini, bunu yetkili kuralların değerlendireceğini bildirdi.

- "Genel Başkanlar bir araya gelebilirler"

Torun, "İYİ Parti ile yürütülen ittifak çalışmaları kapsamında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener'in bir araya gelmesi söz konusu mu?" şeklindeki soruya, "Her an gelebilirler. Zaman zaman görüş alışverişinde bulunuyorlar. Kendileri takdir ettiklerinde önümüzdeki günlerde tekrar görüşebilirler." yanıtını verdi.

"Celal Doğan'ın Gaziantep'ten aday olup olmayacağının" sorulduğu Torun, Doğan'ın adaylığının kamuoyu nezdinde gündeme geldiğini ancak henüz üzerinde bir değerlendirmenin yapılmadığını söyledi.

Torun, Bodrum'da Mehmet Tosun'un adaylığına ilişkin de henüz bir netliğin olmadığını ifade etti.

"Seçmen kütüklerinde 148 yaşında olan, hayatta olmayan seçmenler var. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?" sorusuna karşılık da Torun, "YSK'mız çok titiz bir çalışma yapıyor. Bilim adamları insan ömrünü uzatmak için uğraşıyor ama YSK erkenden yapmış bunu. Bizim de çalışmalarımız devam ediyor. Tespit ettiğimizin itirazlarını gerçekleştiriyoruz." dedi.

- İzmir'in bazı ilçeleri de belli oldu

CHP'nin diğer 65 belediye başkan adayı ise şöyle:

"Adıyaman Besni Çakırhüyük'te Hüseyin Gürer, Aksaray Eskil'de Yakup Gök, Topakkaya'da Battal Akçay, Bağlıkaya'da Recep Özkök, Gülağaç Saratlı'da Zeki Türker, Amasya Taşova'da Ömer Özalp, Antalya Kepez'de Murat Dinç, Balıkesir Edremit'te Selman Hasan Arslan, Balıkesir Marmara'da Yakup Aksu, Bartın Amasra'da Recai Çakır, Bingöl Karlıova'da Ahmet Karabulak, Ilıcalar'da Abdulmelik Kocihan, Sancak'ta Cevdat Keskin, Bitlis Güroymak'ta Mehmet Şefik Aysoy, Hizan'da Servet Özdemir, Bolu Mengen Gökçesu'da Niyazi Dedeoğlu, Çankırı Çerkeş'te Erdoğan Çubukçuoğlu, Denizli Honaz'da Yüksel Kepenek, Babadağ'da Ali Atlı, Diyarbakır Bağlar'da Hebun Kaplan, Bismil'de Selim Yılmaz, Kocaköy'de Muhyettin Çelik, Elazığ Palu'da Adnan Karadağ, Erzincan Üzümlü'de Elif İnci Utlu, Çayırlı'da Nihat Alptekin, Refahiye'de Yavuz Dumanlı, Tercan'da Derya Kırdım, Kemah'ta Ali Sin, İliç'te Gökmen Yıldırım, Giresun Espiye Soğukpınar'da Mustafa Eyice, Hakkari Yüksekova Büyükçiftlik'te Kadri Zeydan, Durankaya'da Naci Erik, İzmir Kemalpaşa'da Rıdvan Karakayalı, Aliağa'da Özcan Durmaz, Kınık'ta Ahmet Özkan, Ödemiş'te Muhittin Cumhur Şener, Kahramanmaraş Ekinözü'nde Fatih Vicdan, Kırıkkale Çelebi'de Oktay Babadağ, Hacılar'da Necati Koyuncu, Konya Kulu'da Galip Polat, Kütahya Simav'da Gülcan Bütün, Mersin Aydıncık'ta Abdullah Servili, Mersin Çamlıyayla'da İslam Sarı, Muğla Yatağan'da Halil Arslan, Ortaca'da Mehmet Sertkaya, Köyceğiz'de Hüseyin Erol, Muş Merkez Konukbekler'de Fikret Güler, Nevşehir Merkez Nar'da Remziye Tok, Kozaklı'da Bülent Öcal, Hacıbektaş'ta Arif Yoldaş Altıok, Niğde Merkez Alay'da Ahmet Demirbaş, Bağlama'da Göksal Afşar, Kiledere'de Yunus Karakaya, Ordu İkizce'de Mustafa Kaynar, Altınordu'da Birol Yılmaz, Sivas Doğanşar'da Erdal Öztürk, Şırnak Silopi Başverimli'de Süleyman Bayrak, İdil Karalar'da Ekrem Sağlam, Tokat Zile'de Şükrü Sargın, Trabzon Çaykara'da Hasan Düzgün, Tonya'da Şuaib Aydın, Yalova Merkez Kadıköy'de Taner Ozan, Çınarcık Esenköy'de Hıdır Hanoğlu, Yozgat Boğazlıyan Sırçalı'da Hacı Mustafa Dilek ve Ovakent'te Arif Şahingöz."