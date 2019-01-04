CHP'de 630 aday belirlendi

ANKARA (AA) - BARIŞ GÜNDOĞAN - CHP Parti Meclisi'nin (PM) bugünkü toplantısıyla aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu toplam 15 büyükşehir belediye başkan adayı ile 28 il belediye başkan adayı belirlenmiş oldu. Balıkesir adayı Ahmet Akın ise geri çekildi.

CHP'de yerel seçimlere dönük aday belirleme çalışmaları kapsamında beşinci PM toplantısı yapıldı.

İYİ Parti ile yapılan iş birliği görüşmeleri kapsamında daha önceki PM'de, CHP adaylarının destekleneceği Ankara, İstanbul, Antalya ve Adana Büyükşehir Belediye başkan adayları belirlenmişti.

İYİ Parti'nin de aday çıkardığı ve merak konusu olan Mersin'in durumu ise bugün görüşüldü. CHP'de, daha önce Mersin için eski milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun adı geçerken, bugünkü toplantılarda ise ibre yine eski milletvekili olan Vahap Seçer'e kaydı. CHP PM, Seçer'i büyükşehir belediye başkan adayı olarak belirledi. PM'de Vahap Seçer ismi oylanırken, bazı üyelerin ilde yapılan anketlerin sonuçlarının gösterilmesini istediği, ancak "Seçer'in yeterli oyu aldığı" belirtilerek, bu talebin karşılanmadığı öğrenildi.

Bursa'da Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, büyükşehir belediye başkanı adayı oldu.

Van'da CHP Muradiye ilçe Başkanı Nurettin Beyaz, büyükşehir belediye başkan adayı yapıldı.

- Milletvekili adayları

CHP'de daha önceki PM'lerde mevcut milletvekillerinden Balıkesir'de Ahmet Akın, Bolu'da Tanju Özcan, Kocaeli İzmit'te Fatma Kaplan Hürriyet aday gösterilmişti. Bugünkü toplantıda ise Kahramanmaraş milletvekili Ali Öztunç, büyükşehir belediye başkan adayı gösterildi.

CHP'de bugüne kadar 4 milletvekili belediye başkan adayı gösterilirken, Ahmet Akın, İYİ Parti ile yapılan ittifak kapsamında geri çekildi.

Bugüne kadar düzenlenen 5 ayrı PM ile toplamda 437'si ilçe, 150'si de belde olmak üzere 630 adayını belirleyen CHP'de sonraki PM'nin ise ocak ayı ortalarında toplanması bekleniyor.

CHP'de merak konusu İzmir adayının da bu PM'de belirlenmesi bekleniyor.

- Açıklanan adaylar

CHP daha önce Ankara'da Mansur Yavaş, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Antalya'da Muhittin Böcek, Adana'da ise Zeydan Karalar isimlerini açıklamıştı.

Parti ayrıca Aydın'da Özlem Çerçioğlu, Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen, Hatay'da Lütfü Savaş, Balıkesir'de Ahmet Akın, Mardin'de Süleyman Sarı, Muğla'da Osman Gürün, Tekirdağ'da Kadir Albayrak, Malatya'da Soner Gökçe, Sivas'ta Ali Akyıldız, Ağrı'da ise Ahmet Meriç'in adını belediye başkan adayı olarak duyurmuştu.