CHP'de 1940 kafası... Açık oy gizli tasnif!

CHP’de adayların belirlenmesinde büyük sancı yaşayan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu önceki gün yapılan PM oylamasında üyeleri ters köşeye yatırdı. İlk oylamada PM üyelerine zarflar dağıtıldı. PM üyeleri oylarını kullandıktan sonra zarflar Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla oturma sırasına göre nizami toplatıldı. Böylece Kılıçdaroğlu kimin ne oy kullandığını görmüş oldu.

Açık oya dönüştü

Gizli oylama bir anlamda açık oylamaya dönüştü. PM üyelerinin manevra alanı daraldı. Kendisinin yanında olup ikili oynayan PM üyelerine sert tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Daha önce ve bugün burada gizli oylama talebinde bulunan arkadaşlara saygı duyuyorum. Oyunun peşinde olanlara da saygı duyuyorum. Aranızda benim saygı duymadığım arkadaşlar da var. Bunlar bizim yanımızda gözüküp oylamada bizim aksimizde oy veriyor. Bunları da görmüş oldum ve affetmeyeceğim" dedi. Bunun üzerine PM üyelerinin büyük çoğunluğu Kılıçdaroğlu’nun gönlünden geçen isimlere oy vermek zorunda kaldı.

Kılıçdaroğlu zarfları oylamadan sonra nizami şekilde toplaması ve açık açık tehditler savurması ardından sorunlu olan 5 ilçe için yetkiyi kopardı. Kılıçdaroğlu PM’den sadece aday belirleme yetkisi almadı. Revizyon yetkisi de aldı. Daha önce adaylığı açıklanan bazı isimler MYK’da değişirse sürpriz olmaz.

Kadıköy ve Küçükçekmece için sıkı pazarlık

CHP PM’de muhaliflerle Kılıçdaroğlu yandaşları arasında Kadıköy-Küçükçekmece pazarlığı yaşandı. Oğuz Kaan Salıcı’nın desteklediği Şerdil Dara Odabaşı’nın oylamadan geçemeyeceğinden korkan muhalifler pazarlığa tutuştu.

Muhalifler Kılıçdaroğlu’nun MYK’dan geçirdiği Küçükçekmece adayı Kemal Çebi kozuyla Odabaşı’nı PM’den geçirdi. Salıcı’ya yakın PM üyeleri Kılıçdaroğlu’na yakın üyelere “Siz Kadıköy’e dokunmayın biz de Küçükçekmece’ye dokunmayalım” şeklinde pazarlık yaptı. Pazarlık sonucunu verdi. Hem Çebi hem de Odabaşı sorunsuz bir şekilde onaylandı.

(Akşam)