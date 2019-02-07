CHP'de 16 aday daha açıklandı
Bugüne kadar 8 ayrı PM toplantısı ile 902 adayın belirlendiği CHP'de 16 belediye başkan adayı daha açıklandı- Adaylar, PM'den alınan yetki çerçevesinde Genel Başkan Kılıçdaroğlu tarafından belirlendi- Buna göre partinin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Adıgüzel olurken, Şanlıurfa Siverek'te Mehmet Fatih Bucak, Muğla Bodrum'da Mustafa Saruhan, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde ise Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik aday gösterildi07 Şubat 2019 Perşembe 11:24
ANKARA (AA) - CHP'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Adıgüzel oldu.
Bugüne kadar 8 ayrı Parti Meclisi (PM) toplantısı ile 902 adayın belirlendiği CHP'de, 16 belediye başkan adayı daha açıklandı.
Adaylar, PM'den alınan yetki çerçevesinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından tespit edildi.
Belirlenen adaylar Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından açıklandı.
Buna göre partinin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Adıgüzel yapılırken, Şanlıurfa Siverek'te Mehmet Fatih Bucak, Muğla Bodrum'da Mustafa Saruhan, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik aday gösterildi.
CHP'de bugün açıklanan 16 belediye başkan adayının isimleri şöyle:
1- AdanaKarataş - Mehmet Yıldız
2- AnkaraEtimesgut - Celal Çelik
3- AntalyaKaş - Hayri Süt
4- HatayArsuz - Asaf Güven
5- HatayKumlu - Rifat Akkuyu
6- IspartaYalvaç - Erkan Ünal
7- İstanbulMaltepe - Ali Kılıç
8- İstanbulSilivri - Özcan Işıklar
9- İzmirBayraklı - Serdar Sandal
10- KonyaHalkapınar - Ahmet Özkaya
11- KonyaTaşkent - Hilal Ülkü Türedi
12- MuğlaBodrum - Mustafa Saruhan
13- MuşBulanıkRüstemgedik (belde) - Fikret Hamarat
14- OrduBüyükşehir - Mustafa Adıgüzel
15- SamsunBafra - Kemal Bütüner
16- ŞanlıurfaSiverek - Mehmet Fatih Bucak
(Sürecek)
YORUM YAZ