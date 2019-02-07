CHP'de 16 aday daha açıklandı Bugüne kadar 8 ayrı PM toplantısı ile 902 adayın belirlendiği CHP'de 16 belediye başkan adayı daha açıklandı- Adaylar, PM'den alınan yetki çerçevesinde Genel Başkan Kılıçdaroğlu tarafından belirlendi- Buna göre partinin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Adıgüzel olurken, Şanlıurfa Siverek'te Mehmet Fatih Bucak, Muğla Bodrum'da Mustafa Saruhan, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde ise Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik aday gösterildi

ANKARA (AA) - CHP'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Adıgüzel oldu. Bugüne kadar 8 ayrı Parti Meclisi (PM) toplantısı ile 902 adayın belirlendiği CHP'de, 16 belediye başkan adayı daha açıklandı. Adaylar, PM'den alınan yetki çerçevesinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından tespit edildi. Belirlenen adaylar Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından açıklandı. Buna göre partinin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Adıgüzel yapılırken, Şanlıurfa Siverek'te Mehmet Fatih Bucak, Muğla Bodrum'da Mustafa Saruhan, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik aday gösterildi. CHP'de bugün açıklanan 16 belediye başkan adayının isimleri şöyle: 1- AdanaKarataş - Mehmet Yıldız 2- AnkaraEtimesgut - Celal Çelik 3- AntalyaKaş - Hayri Süt 4- HatayArsuz - Asaf Güven 5- HatayKumlu - Rifat Akkuyu 6- IspartaYalvaç - Erkan Ünal 7- İstanbulMaltepe - Ali Kılıç 8- İstanbulSilivri - Özcan Işıklar 9- İzmirBayraklı - Serdar Sandal 10- KonyaHalkapınar - Ahmet Özkaya 11- KonyaTaşkent - Hilal Ülkü Türedi 12- MuğlaBodrum - Mustafa Saruhan 13- MuşBulanıkRüstemgedik (belde) - Fikret Hamarat 14- OrduBüyükşehir - Mustafa Adıgüzel 15- SamsunBafra - Kemal Bütüner 16- ŞanlıurfaSiverek - Mehmet Fatih Bucak (Sürecek)

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