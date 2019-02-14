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CHP Zonguldak Ereğli ilçesi Gülüç beldesi başkan adayı Burak Emrah Yapıcı kimdir?

CHP, ikisi ilçe altısı belde olmak üzere sekiz adayını daha belirledi. Bu çerçevede, Mersin'in açıklanmayan tek ilçesi olan Toroslar'da Mersin Fırıncılar Odası eski başkanı Süleyman Dalkılıç aday gösterildi. Bitlis'in Hizan ilçesinde ise Süleyman Baştürk CHP adayı oldu. Batman'ın Yücebağ beldesinde Yaşar Tuncay, Isparta'nın Hüyüklü beldesinde Halil Görmez, Yozgat'ın Uzunlu beldesinde Okan Yaşar Elbaşı, Ormanlı beldesinde Ayhan Turan, Karaman beldesinde ise Mustafa Kalaycı aday gösterildi. Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Gülüç beldesinde ise Burak Emrah Yapıcı aday gösterildi. Peki CHP Zonguldak Ereğli ilçesi Gülüç beldesi başkan adayı Burak Emrah Yapıcı kimdir? İşte Burak Emrah Yapıcı biyografisi detayları...

14 Şubat 2019 Perşembe 20:41
CHP Zonguldak Ereğli ilçesi Gülüç beldesi başkan adayı Burak Emrah Yapıcı kimdir?

CHP, ikisi ilçe altısı belde olmak üzere sekiz adayını daha belirledi. Bu çerçevede, Mersin'in açıklanmayan tek ilçesi olan Toroslar'da Mersin Fırıncılar Odası eski başkanı Süleyman Dalkılıç aday gösterildi. Bitlis'in Hizan ilçesinde ise Süleyman Baştürk CHP adayı oldu. Batman'ın Yücebağ beldesinde Yaşar Tuncay, Isparta'nın Hüyüklü beldesinde Halil Görmez, Yozgat'ın Uzunlu beldesinde Okan Yaşar Elbaşı, Ormanlı beldesinde Ayhan Turan, Karaman beldesinde ise Mustafa Kalaycı aday gösterildi. Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Gülüç beldesinde ise Burak Emrah Yapıcı aday gösterildi. Peki CHP Zonguldak Ereğli ilçesi Gülüç beldesi başkan adayı Burak Emrah Yapıcı kimdir? İşte Burak Emrah Yapıcı biyografisi detayları...

Zonguldak 2014 yerel seçim sonuçları

Cumhuriyet Halk Partisi, Zonguldak ili Ereğli ilçesi Gülüç beldesindeki belediye başkan adayını belirledi. İsmi daha öncede belediye başkanlığına yakıştırılan 40 yaşındaki siyasetçi Burak Emrah Yapıcı, CHP-İYİ Parti ittifakının Gülüç adayı oldu.

Ereğli FM’in kendisine telefonda ulaştığı Yapıcı, diğer partilerden de beldede aday olan her bir ismin değerli olduğunu söyledi. Mahalli İdari Seçimlerini İYİ Parti’nin de desteği ile kazanacaklarını belirten Yapıcı, şöyle dedi: “Partim bunu bana öncelikli olarak sözlü olarak tebliğ etti. Resmi açıklamanın evrak işlerinden bir iki gün sonra yapılacağı söylendi. Bizde Gülüç’teki arkadaşlarımız ile birlikte yavaş yavaş çalışmalarımıza başladık. Gülücümüze hayırlı olsun. İnşallah çalışarak bir oy bir oy toplayıp, Gülüç’ü İYİ Parti’nin de yardımı ile yeniden kazanacağız.

"Biz bu seçimi kazanacağız"

Gülüç’te şuan itibari ile görünen 3 adayız. 3 adayda birbirinden değerlidir. Mevcut başkan var (Gökhan Demirtaş), Tarık Bey (Tarık Semiz) var. Hepimizin de ayrı ayrı şansı var. Kazanmak için sahaya çıkacağız. Allah nasip ederse 1 Nisan sabahı Mart’ın sonu bahar, biz bu seçimi kazanacağız.”

Burak Emrah Yapıcı kimdir?

Öğretmen eşi ve 2 çocuğu ile birlikte mutlu bir hayat süren 40 yaşındaki Burak Emrah Yapıcı, biri Beden Eğitimi Öğretmenliği diğeri ise Halkla İlişkiler bölümleri olmak üzere üniversite mezunudur. Tahsilinin bir bölümünü yurtdışında da yürütmüştür.

Babası, Zonguldak genelinde takip edilen ülke genelinde ise bilinen gazetecilerden İlhan Yapıcı’dır. Amcası ise Gülüç İlkokulu Kurucu Müdürü İlkin Yapıcı’dır.
Burak Emrah Yapıcı gülen yüzü, bilgili yapısı, sorun çözme zekası ile biliniyor, çevresindekilerce seviliyor.

Öte yandan Burak Emrah Yapıcı, 2014 seçimlerinde de partisinden aday adayı olduğu beldede, partisinin ön seçiminde aday olarak belirlenen Gülüç Belediye Başkanlığına seçilen Gökhan Demirtaş ile yarışmıştı.

 

 

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 20:41
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