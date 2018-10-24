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CHP Zonguldak belediye başkan adayları açıklandı yerel seçim 2019 Zonguldak

CHP 31 Mart 2019 yerel seçimlerde aday göstereceği 105 ilçe ve belde belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Zonguldak belediye başkan adayları kim? CHP Zonguldak Alaplı belediye başkan adayı kim oldu? Van Zonguldak Çaycuma belediye başkan adayı kim oldu? CHP Zonguldak Ereğli belediye başkan adayı kimi gösterdi? Zonguldak Gökçebey CHP belediye başkan adayı kim?

24 Ekim 2018 Çarşamba 18:07
CHP Zonguldak belediye başkan adayları açıklandı yerel seçim 2019 Zonguldak

CHP 31 Mart 2019 yerel seçimlerde aday göstereceği 105 ilçe ve belde belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Zonguldak belediye başkan adayları kim? CHP Zonguldak Alaplı belediye başkan adayı kim oldu? Van Zonguldak Çaycuma belediye başkan adayı kim oldu? CHP Zonguldak Ereğli belediye başkan adayı kimi gösterdi? Zonguldak Gökçebey CHP belediye başkan adayı kim?

2014 Zonguldak yerel seçim sonuçları

CHP adayı Muharrem Akdemir % 39.9

 AK Parti adayı   Ali Bektaş  % 38.6           

MHP adayı Gürkan Gülay % 17.7             

CHP belediye başkan adayları açıklandı 2019 yerel seçimler CHP aday liste

 

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 18:07
  1. Zonguldak
  2. Van
  3. chp zonguldak belediye başkan adayı
  4. chp yerel seçim zonguldak adayı
  5. chp zonguldak çaycuma belediye başkan adayı
  6. chp gökçebey belediye başkan adayı

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