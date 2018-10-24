CHP Zonguldak belediye başkan adayları açıklandı yerel seçim 2019 Zonguldak

CHP 31 Mart 2019 yerel seçimlerde aday göstereceği 105 ilçe ve belde belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Zonguldak belediye başkan adayları kim? CHP Zonguldak Alaplı belediye başkan adayı kim oldu? Van Zonguldak Çaycuma belediye başkan adayı kim oldu? CHP Zonguldak Ereğli belediye başkan adayı kimi gösterdi? Zonguldak Gökçebey CHP belediye başkan adayı kim?

2014 Zonguldak yerel seçim sonuçları

CHP adayı Muharrem Akdemir % 39.9

AK Parti adayı Ali Bektaş % 38.6

MHP adayı Gürkan Gülay % 17.7

CHP belediye başkan adayları açıklandı 2019 yerel seçimler CHP aday liste