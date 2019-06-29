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Hakaret, aşağılama, bölücülük… CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’

HDP ve İYİ Parti'nin desteğiyle İstanbul seçimlerini Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından CHP zihniyeti adeta özüne döndü.

29 Haziran 2019 Cumartesi 16:36
Hakaret, aşağılama, bölücülük… CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’

İstanbul seçimlerini terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile İYİ Parti'nin desteklediği CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından bölücü ve kutuplaştırıcı zihniyet kendini gösterdi.

Yüzde 54'ü görence özüne döndü

23 Haziran'da yenilenen İstanbul seçimlerinde İmamoğlu'nun yüzde 54 oranında oy alması CHP zihniyetinin yeniden özüne dönmesine neden oldu. Marmaray’da şortlu bir kadının saldırıya uğramasını muhafazakar vatandaşlara yıkan bir sosyal medya kullanıcısı, Müslümanlara kin kustu.

‘Dincilere tahammül edemiyorum’

Yayınladığı mesajında öncelikle kutuplaştırıcı ve bölücü bir dil kullanan kullanıcı, “Marmaray’da, hem de bizim Marmaray’da müdahale ediliyor. Sayın İmamoğlu, sizden rica ediyorum artık yüzde 55’iz lütfen kara vagon uygulaması yapın. Dinciler en arkada arkada bulunan kara vagona binsin tahammül edemiyorum artık” dedi. Kullanıcının ‘Bizim Marmaray’ ifadesini kullanarak, Marmaray’ın sahiplenmesi de dikkat çekti.

İşte skandal ötesi olarak tanımlanan o aşağılık ifadeler:

Paylaşımını hemen sildi!

Yaptığı aşağılık yorumu hemen silmek zorunda kalan kullanıcı, gelen tepkiler üzerine mesajı silmek zorunda kalırken, üstüne de skandal bir savunma yaptı. Yayınladığı ilk mesajında muhafazakarları aşağılayarak bölücülük yapan kullanıcı, kendisine tepki gösterenleri bölücülük yapmakla suçladı.

İşte o skandal savunma:

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 16:36
  1. İstanbul
  2. Marmaray
  3. CHP
  4. Ekrem İmamoğlu

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