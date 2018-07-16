CHP yönetiminden 'kurultay çağrısına' ilk açıklama
CHP Sözcüsü Bülent Tezcan muhalefetin olağanüstü kurultay için imza toplamasını değerlendirdi.16 Temmuz 2018 Pazartesi 14:43
CHP'de muhalefetin olağanüstü kurultay için imza toplamasını değerlendiren CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, "Bizim edindiğimiz izlenim bu imzanın toplanamayacağı yönünde. Çünkü parti tabanının önemli bir bölümü, 'şu anda olağanüstü kurultayın doğru olmadığını' ifade ediyor. Kuşkusuz olağanüstü kurultay isteyen arkadaşlar da var. Bunları 15 gün içerisinde görürüz" diye konuştu.
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