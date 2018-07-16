CHP yönetiminden 'kurultay çağrısına' ilk açıklama

CHP'de muhalefetin olağanüstü kurultay için imza toplamasını değerlendiren CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, "Bizim edindiğimiz izlenim bu imzanın toplanamayacağı yönünde. Çünkü parti tabanının önemli bir bölümü, 'şu anda olağanüstü kurultayın doğru olmadığını' ifade ediyor. Kuşkusuz olağanüstü kurultay isteyen arkadaşlar da var. Bunları 15 gün içerisinde görürüz" diye konuştu.